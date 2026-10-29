Se confirmó la muerte de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

La búsqueda se extendió durante más de un día y mantuvo en vilo a sus familiares y amigos. Su pareja había difundido una descripción física de Randazzo para facilitar su identificación: tenía barba, tatuajes, el pelo rapado y medía aproximadamente 1,70 metros. Al momento del accidente vestía una camisa y un jersey.

Con la confirmación de su muerte, Randazzo se convirtió en el segundo argentino fallecido en el accidente ferroviario. La primera víctima argentina identificada fue Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que vivía en Andalucía y viajaba en el coche siete junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió al choque.

De acuerdo con un informe preliminar difundido este jueves por la autoridad española encargada de investigar accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, la colisión dejó 69 personas fallecidas. La cifra es provisional y las autoridades todavía trabajan para determinar el número definitivo de víctimas y esclarecer las causas del siniestro.

El dolor de Roberto Piazza tras la muerte de su amigo

Roberto Piazza despidió a Agustín, el argentino que murió en el accidente de trenes en Toledo.

El diseñador Roberto Piazza, amigo de Randazzo, había sido uno de los primeros en informar públicamente sobre el hallazgo del cuerpo. En diálogo con distintos medios, contó que había recibido noticias de personas cercanas a la víctima y expresó su tristeza por el desenlace. “Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo súper copado y divertido”, recordó.

Piazza también habló sobre la vida de Randazzo en España y destacó su capacidad profesional. “Hace 25 años que Agustín vivía en España, trabajaba muy bien, era sano, muy capaz. Tenía mucha vida”, señaló. Además, cuestionó el estado del sistema ferroviario español y manifestó que estaba convencido de que su amigo sería encontrado en algún hospital cercano a Toledo.

El diseñador también lo despidió en sus redes sociales con un mensaje dedicado a los recuerdos que compartieron en Madrid: “Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansá en paz”. La amiga de Randazzo, Loreley Portas, publicó a su vez una despedida en la que recordó los momentos compartidos y envió sus condolencias a la familia, su pareja y sus allegados.

Mientras tanto, España continúa conmocionada por el accidente, ocurrido cuando una formación de Renfe que había partido de Madrid rumbo a Sevilla embistió por detrás a un tren de Iryo que estaba detenido cerca de Urda. Los equipos de emergencia siguieron trabajando entre los restos de los vagones, mientras las autoridades avanzan con una investigación para establecer cómo se produjo la colisión y qué fallas pudieron haber contribuido a la tragedia.