El argentino desaparecido es Agustín Randazzo, de 51 años, quien reside en España desde 2002. Según trascendió, el hombre viajaba habitualmente entre Madrid y Sevilla por motivos laborales y, el día del accidente, se encontraba a bordo de la formación siniestrada, en el vagón número 8. Desde el momento del choque, sus familiares y allegados intentaron comunicarse con él sin obtener respuestas, por lo que comenzaron una búsqueda para conocer su paradero y confirmar si se encuentra entre los heridos.

La búsqueda tomó estado público a partir de la iniciativa de Rafael García Junicol, primo hermano de Randazzo, quien contó que se enteró de que su familiar había tomado ese tren a través del hermano de Agustín. Ante la falta de noticias, pidió colaboración para obtener cualquier dato que permita localizarlo, incluso la posibilidad de que haya sido trasladado a un hospital sin poder ser identificado. La familia también difundió una fotografía reciente y detalles físicos para facilitar su reconocimiento, entre ellos una barba entrecana, tatuajes visibles, el uso habitual de una gorra negra y anteojos de sol oscuros.

El argentino Agustín Randazzo ocupaba el vagón 8 del tren siniestrado y permanece sin paradero conocido.

En paralelo, Jorge, hermano de Agustín, se presentó ante las autoridades policiales de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición y aportar muestras de ADN que permitan avanzar con las tareas de identificación. Luego viajó a Toledo con el objetivo de recorrer centros hospitalarios y buscar información sobre su familiar entre las personas internadas. Según relató Rafael, las autoridades les pidieron esperar mientras reúnen información, debido a la cantidad de heridos que todavía no habían podido ser identificados.

El accidente se produjo alrededor de las 8.53, hora local, en un tramo ferroviario situado entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia española de Toledo. La colisión involucró a un tren AVE y una formación de la empresa Iryo.

El balance provisional consignado en la información disponible era de al menos 68 muertos y decenas de heridos, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar y los hospitales de la región recibían a las víctimas. Las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha también solicitaron donaciones urgentes de sangre para responder a la demanda generada por el siniestro.