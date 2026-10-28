El siniestro dejó 68 víctimas fatales y decenas de heridos. La familia de Agustín Randazzo, de 51 años, busca información sobre su paradero tras perder contacto con él durante el viaje.
La Cancillería argentina confirmó este miércoles una víctima fatal argentina, identificada como Martina Conte Grand, de 32 años y oriunda de San Juan, en el accidente ferroviario ocurrido en España, donde chocaron dos formaciones en la línea que conecta Madrid con Sevilla.
Además, informó que otro compatriota permanece desaparecido y que hay argentinos entre los heridos del siniestro que dejó un saldo provisional de 68 víctimas fatales.
Mientras tanto, en horas de la madrugada de España, los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona y las autoridades avanzaban con las tareas de identificación y la investigación de las causas.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que, según la información disponible, se confirmó el fallecimiento de un ciudadano argentino y que otro continúa con paradero desconocido. También indicó que otros compatriotas resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España mantienen contacto con los familiares de los afectados y brindan asistencia consular, con reserva y confidencialidad, mientras se procura establecer la situación de cada una de las personas involucradas.
El argentino desaparecido es Agustín Randazzo, de 51 años, quien reside en España desde 2002. Según trascendió, el hombre viajaba habitualmente entre Madrid y Sevilla por motivos laborales y, el día del accidente, se encontraba a bordo de la formación siniestrada, en el vagón número 8. Desde el momento del choque, sus familiares y allegados intentaron comunicarse con él sin obtener respuestas, por lo que comenzaron una búsqueda para conocer su paradero y confirmar si se encuentra entre los heridos.
La búsqueda tomó estado público a partir de la iniciativa de Rafael García Junicol, primo hermano de Randazzo, quien contó que se enteró de que su familiar había tomado ese tren a través del hermano de Agustín. Ante la falta de noticias, pidió colaboración para obtener cualquier dato que permita localizarlo, incluso la posibilidad de que haya sido trasladado a un hospital sin poder ser identificado. La familia también difundió una fotografía reciente y detalles físicos para facilitar su reconocimiento, entre ellos una barba entrecana, tatuajes visibles, el uso habitual de una gorra negra y anteojos de sol oscuros.
En paralelo, Jorge, hermano de Agustín, se presentó ante las autoridades policiales de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición y aportar muestras de ADN que permitan avanzar con las tareas de identificación. Luego viajó a Toledo con el objetivo de recorrer centros hospitalarios y buscar información sobre su familiar entre las personas internadas. Según relató Rafael, las autoridades les pidieron esperar mientras reúnen información, debido a la cantidad de heridos que todavía no habían podido ser identificados.
El accidente se produjo alrededor de las 8.53, hora local, en un tramo ferroviario situado entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia española de Toledo. La colisión involucró a un tren AVE y una formación de la empresa Iryo.
El balance provisional consignado en la información disponible era de al menos 68 muertos y decenas de heridos, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar y los hospitales de la región recibían a las víctimas. Las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha también solicitaron donaciones urgentes de sangre para responder a la demanda generada por el siniestro.
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