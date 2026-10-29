Qué dicen los audios previos al choque

Una de las comunicaciones más importantes se produjo a las 8.36, hora local, cuando el controlador ferroviario de Atocha se comunicó con el conductor de la formación de Renfe. Le indicó que desconectara y volviera a conectar el sistema de seguridad que controla la circulación de los trenes y que después reanudara la marcha.

Durante el intercambio, el controlador le indicó que podía continuar con “marcha normal”. El maquinista repitió la pregunta para confirmar que había entendido correctamente y recibió una respuesta afirmativa.

Sin embargo, según la información difundida sobre los protocolos ferroviarios, cuando el sistema de seguridad no funciona con normalidad, el tren debe avanzar con precaución, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y el conductor debe comprobar que no haya otra formación en el tramo que tiene por delante.

La investigación deberá determinar si esas condiciones se cumplieron y por qué el conductor recibió la indicación de circular a velocidad normal.

La conductora del otro tren también había advertido un problema

Las grabaciones también registraron las comunicaciones de la maquinista del tren de Iryo, que estaba detenido cerca de Urda.

A las 8.41, la conductora avisó al centro de control que había perdido la conexión con el sistema de señalización y que no podía continuar. Desde Atocha le indicaron que desconectara y volviera a conectar el sistema para intentar solucionar el inconveniente y retomar la marcha.

Siete minutos después, a las 8.48, volvió a comunicarse para explicar que seguía sin poder revisar el sistema y que el tren permanecía detenido frente a una señal ferroviaria.

El controlador le respondió: “Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene un problema, ahora nos llama”.

Cinco minutos después se produjo la colisión, según la reconstrucción temporal de las comunicaciones difundidas.

Los audios aportan información clave sobre las instrucciones que recibieron ambos conductores, aunque todavía no permiten establecer por sí solos quién tuvo responsabilidad en el accidente.

Qué investigan las autoridades

La principal hipótesis apunta a una posible falla en el sistema de señalización, que permite a los operadores conocer la ubicación de los trenes y regular sus movimientos para evitar que dos formaciones ocupen el mismo tramo de vía en condiciones peligrosas.

Según las primeras explicaciones del Ministerio de Transportes español, un problema técnico había provocado la detención automática de varios trenes. Después, desde el centro de control se autorizó a la formación de Renfe a reanudar la marcha.

Varios coches de los trenes se deslizaron por el terraplén del ramal de alta velocidad tras la colisión.

Los investigadores deberán establecer si el conductor recibió una instrucción incorrecta, si se aplicaron los procedimientos de seguridad correspondientes y por qué el tren avanzó hasta alcanzar a la formación de Iryo, que seguía detenida.

La investigación judicial también busca determinar si hubo fallas técnicas, errores humanos o una combinación de factores. Hasta que concluyan las pericias, no hay una explicación definitiva sobre las causas del choque.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando entre los restos de los vagones, con grúas de gran porte y personal especializado para retirar las estructuras dañadas y descartar la presencia de más víctimas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial en homenaje a los fallecidos. La tragedia conmocionó al país y volvió a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad del sistema ferroviario de alta velocidad.