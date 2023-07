Posse en Mar del Plata: "Con Santilli sabemos qué hacer para que los bonaerenses vuelvan a salir a la calle sin miedo"

“Todavía no se entiende por qué el gobierno no habla de inseguridad. No vamos a naturalizar la delincuencia de todos los días. Nosotros vamos a poner a toda la policía en la calle para prevenir y combatir el delito”, señaló Posse desde Mar del Plata.

Y agregó: “Con Diego tenemos un equipo con ideas concretas para generar trabajo y que los bonaerenses recuperen la dignidad y puedan llegar a fin de mes sin que la inflación se coma su bolsillo”.

Durante el encuentro con la juventud radical, Posse señaló que hay una oportunidad única para cambiar la Provincia y pidió a la militancia no bajar los brazos y seguir con la misma energía para cambiar la dura realidad de los bonaerenses y vencer a Kicillof.

En el cierre del encuentro, Posse explicó a la prensa local el plan para combatir la inseguridad aplicando tecnología, preparando nuevas fuerzas policiales, entre otras acciones concretas.

En La Feliz, Posse fue recibido por la precandidata a diputada provincial, Aldana Echeverría. También estuvo presente el diputado Walter Carusso.

Previamente, el compañero de fórmula de Santilli estuvo en Maipú y San Cayetano con los precandidatos a intendentes Matías Rapallini y Miguel Ángel Gargaglione, respectivamente.

En ambas ciudades visitaron obras relacionadas a la vivienda y la salud, claves para mejorar la calidad de vida. Mañana, Posse continuará su recorrida en Azul y Olavarría, en la Séptima Sección electoral de la Provincia.