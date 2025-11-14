Preocupan los reiterados incendios de autos en el depósito judicial de Don Orione

La rápida actuación de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown hizo que, en esta oportunidad, solo afecte a tres vehículos. En el barrio ya no saben cuántos fueron y algunos los relacionan al robo de autopartes y al borrado de evidencias.
Aunque se trató de un siniestro menor que fue controlado rápidamente por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, llama la atención los reiterados incendios de vehículos en el depósito judicial ubicado en el barrio Don Orione, en la localidad de Claypole. Efectivos del Cuartel Central acudieron al predio ubicado en las inmediaciones de las calles Humahuaca y Araujo, detrás de la terminal de la línea de colectivos 160.
"El incendio, provocó que tres vehículos que se encontraban en el lugar, resulten afectados. Se logró controlar el siniestro y evitar la propagación al resto de los rodados en situación de depósito", explicaron de la Sociedad de Bomberos brownianos.
El hecho generó preocupación en el barrio por la asiduidad con que se producen en ese lugar, por lo que algunos llegaron a cuestionar si dicha maniobra no busca borrar evidencias, mientras que otros apuntaban al robo de autopartes. En ese sentido, otros recordaron el gran incendio que tuvo lugar en enero del año pasado, cuando el fuego tomó a más de 50 vehículos.
