Preocupan los reiterados incendios de autos en el depósito judicial de Don Orione

"El incendio, provocó que tres vehículos que se encontraban en el lugar, resulten afectados. Se logró controlar el siniestro y evitar la propagación al resto de los rodados en situación de depósito", explicaron de la Sociedad de Bomberos brownianos.

El hecho generó preocupación en el barrio por la asiduidad con que se producen en ese lugar, por lo que algunos llegaron a cuestionar si dicha maniobra no busca borrar evidencias, mientras que otros apuntaban al robo de autopartes. En ese sentido, otros recordaron el gran incendio que tuvo lugar en enero del año pasado, cuando el fuego tomó a más de 50 vehículos.