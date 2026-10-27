Una vez registrado, el usuario podrá obtener a una credencial de repartidor que lo identifique, y acceder a diferentes beneficios municipales. Entre ellos, mecánica ligera, seguridad vial y salud laboral y estrategias para mejorar ingresos en plataformas. También, una línea de crédito subsidiada, descuentos en comercios adheridos y las paradas seguras, con espacios con asiento techado, dársena para detenerse y carga de celular y un botón de acceso rápido para hacer frente a situaciones de inseguridad.