La iniciativa está destinada a acompañar a los trabajadores de plataformas, e incluye acceso a una línea de créditos subsidiada y descuentos en comercios adheridos.
La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, presentó el programa Repartidores en Red, un registro gratuito y voluntario dirigido a repartidores residentes de Avellaneda, mayores de 18 años con DNI, que trabajen con aplicaciones o de forma particular. Para inscribirse hay que ingresar a https://portalavellaneda.mda.gob.ar/login
Una vez registrado, el usuario podrá obtener a una credencial de repartidor que lo identifique, y acceder a diferentes beneficios municipales. Entre ellos, mecánica ligera, seguridad vial y salud laboral y estrategias para mejorar ingresos en plataformas. También, una línea de crédito subsidiada, descuentos en comercios adheridos y las paradas seguras, con espacios con asiento techado, dársena para detenerse y carga de celular y un botón de acceso rápido para hacer frente a situaciones de inseguridad.
Ya inscripta/o, y para obtener más información, se pueden realizar consultas por mail a [email protected] o por WhatsApp al: 11 5384-4613. Desde la Municipalidad de Avellaneda puntualizaron que "seguimos trabajando en comunidad para promover condiciones dignas de trabajo, que respondan a las necesidades del sector".