La iniciativa está destinada a acompañar a los trabajadores de plataformas, e incluye acceso a una línea de créditos subsidiada y descuentos en comercios adheridos.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, presentó el programa Repartidores en Red, un registro gratuito y voluntario dirigido a repartidores residentes de Avellaneda, mayores de 18 años con DNI, que trabajen con aplicaciones o de forma particular. Para inscribirse hay que ingresar a https://portalavellaneda.mda.gob.ar/login

Una vez registrado, el usuario podrá obtener a una credencial de repartidor que lo identifique, y acceder a diferentes beneficios municipales. Entre ellos, mecánica ligera, seguridad vial y salud laboral y estrategias para mejorar ingresos en plataformas. También, una línea de crédito subsidiada, descuentos en comercios adheridos y las paradas seguras, con espacios con asiento techado, dársena para detenerse y carga de celular y un botón de acceso rápido para hacer frente a situaciones de inseguridad.

Ya inscripta/o, y para obtener más información, se pueden realizar consultas por mail a [email protected] o por WhatsApp al: 11 5384-4613. Desde la Municipalidad de Avellaneda puntualizaron que "seguimos trabajando en comunidad para promover condiciones dignas de trabajo, que respondan a las necesidades del sector".

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados