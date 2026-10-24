Nardini busca reforzar la seguridad en Malvinas Argentinas con drones y más tecnología

“Me reconforta poder tener el acompañamiento de Luis y también ese feedback que tiene como vecino de muchos años del lugar. Él pudo recepcionar las inquietudes de los vecinos y trabajamos para resolverlas adaptándolas e incorporando tecnología y seguimos trabajando en otras cosas que hacen al bienestar ciudadano”, sostuvo el intendente.

En cuanto a los drones, el municipio trabaja en la planificación de los recorridos y las áreas que cubrirán los dispositivos. “Estamos en proceso del mapeo y el escaneo de todo el distrito para cuando se pongan en funcionamiento, el radio y el circuito de recorrido que van a hacer los drones acomodados por cuadrículas”, explicó Nardini.

El jefe comunal también defendió la inversión en herramientas tecnológicas como parte de la estrategia de prevención del distrito. “Malvinas Argentinas sigue siendo uno de los distritos que ve la prevención como una inversión y no como un gasto. Incorporar tecnología es una decisión política que busca el bienestar ciudadano invirtiendo eficientemente”, afirmó.

Al referirse a la situación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, Nardini insistió en la necesidad de ampliar la incorporación de tecnología y adaptar las políticas preventivas a las nuevas demandas. “Yo vengo planteando que a nivel provincial se necesita poder incorporar más tecnología, adaptar a estos tiempos diferentes cuestiones que hacen a la prevención, pero sobre todo trabajar en conjunto con los municipios”, señaló.

El intendente también destacó que las políticas de seguridad deben contemplar las particularidades de cada distrito y permitir el intercambio de experiencias entre las distintas gestiones. En ese sentido, consideró que existen modelos que pueden servir como referencia para mejorar la prevención en el territorio bonaerense.

“Hay muchos modelos de gestión, con la impronta y las características del lugar, que son elogiables y van a servir en un futuro también para hacer que la seguridad de los bonaerenses sea un orgullo. Vamos a seguir insistiendo para diagramar entre todos un plan de seguridad que cuide a la gente, que se sienta protegida y que pueda ir a trabajar, a estudiar, de la mejor manera”, concluyó Nardini.