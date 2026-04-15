Primer Foro del Consejo de Seguridad y Justicia en Lomas de Zamora

Por su parte Otermín advirtió -según señaló la comuna- que "el vaciamiento de servicios públicos a nivel nacional y el aumento de la violencia discursiva fracturan el tejido social, lo que suele traducirse en un incremento de los índices delictivos". En ese sentido, el intendente realizó un pedido explícito al Ministerio de Seguridad de la Nación para implementar una instancia de coordinación efectiva, subrayando que "ningún municipio puede resolver solo un problema tan complejo".

La jornada contó con una asistencia de alto perfil político y judicial, incluyendo miembros de la Cámara Penal, magistrados de la Justicia Federal y Provincial, y jefes de las fuerzas de seguridad. La decana Vázquez resumió el espíritu del órgano al señalar que la seguridad ciudadana requiere "articulación real entre el Municipio, el Poder Judicial, la Universidad y la Comunidad", destacando que ese es el propósito fundacional del Consejo creado por ordenanza en 2025.

En tanto, Molea se refirió al rol de la Universidad y sostuvo que "nuestra misión es formar profesionales con sensibilidad social, que comprendan por qué lo colectivo es importante y cómo la posibilidad de formarse en una Universidad pública y gratuita los convoca a ayudar a los demás a que puedan vivir mejor y a hacer un aporte para construir comunidad".