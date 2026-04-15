Primer Foro del Consejo de Seguridad y Justicia en Lomas de Zamora

El encuentro reunió a los máximos referentes del Ejecutivo local, la Justicia y el Ministerio de Seguridad bonaerense. Anunciaron el envío de un proyecto de ley para dotar a los municipios de herramientas y recursos en esa área.
El intendente Federico Otermín encabezó el primer foro abierto del Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora. Realizado en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), funcionó como una mesa de trabajo interdisciplinaria para debatir políticas de seguridad ciudadana desde una perspectiva técnica y comunitaria.
El panel principal contó con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; la decana de Derecho, María Fernanda Vázquez; el rector de la UNLZ, Diego Molea; y el presidente de la Unión de Magistrados, Claudio Santagati. Contó con la presencia de miembros de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, autoridades del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa, magistrados de la Justicia Federal y Provincial, miembros de las fuerzas de seguridad y presidentes de foros vecinales.
Durante el foro se formalizaron anuncios y líneas de acción que impactarán directamente en la gestión de la seguridad en Lomas de Zamora. Alonso anunció el envío de un proyecto de Ley a la Legislatura provincial destinado a dotar a los municipios de mayores herramientas y recursos económicos para el desarrollo de planes de seguridad integrales con "mirada local". Otermín confirmó la puesta en marcha de un sistema de IA capaz de procesar grandes volúmenes de información y generar estadísticas criminales en tiempo real. Esta herramienta permitirá al Consejo tomar decisiones basadas en datos técnicos para una respuesta más eficaz.
Además se estableció como prioridad la división del mapa delictivo por sectores para brindar respuestas más precisas, combinando la tecnología con el conocimiento de los foros vecinales y se ratificó el programa "Entramados", junto a la Provincia, enfocado en la formación laboral y revinculación educativa de jóvenes para prevenir el delito.
Por su parte Otermín advirtió -según señaló la comuna- que "el vaciamiento de servicios públicos a nivel nacional y el aumento de la violencia discursiva fracturan el tejido social, lo que suele traducirse en un incremento de los índices delictivos". En ese sentido, el intendente realizó un pedido explícito al Ministerio de Seguridad de la Nación para implementar una instancia de coordinación efectiva, subrayando que "ningún municipio puede resolver solo un problema tan complejo".
La jornada contó con una asistencia de alto perfil político y judicial, incluyendo miembros de la Cámara Penal, magistrados de la Justicia Federal y Provincial, y jefes de las fuerzas de seguridad. La decana Vázquez resumió el espíritu del órgano al señalar que la seguridad ciudadana requiere "articulación real entre el Municipio, el Poder Judicial, la Universidad y la Comunidad", destacando que ese es el propósito fundacional del Consejo creado por ordenanza en 2025.
En tanto, Molea se refirió al rol de la Universidad y sostuvo que "nuestra misión es formar profesionales con sensibilidad social, que comprendan por qué lo colectivo es importante y cómo la posibilidad de formarse en una Universidad pública y gratuita los convoca a ayudar a los demás a que puedan vivir mejor y a hacer un aporte para construir comunidad".
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