Quilmes apunta a cuatro futbolistas para 2026, pero hay que negociar

El defensor Ariel Kippes, de 31 años, es la incorporación más avanzada. Dejó de pertenecer a San Miguel -donde fue capitán y pilar en 29 partidos- y se encamina a ser la primera cara nueva del Cervecero, una vez que llegue la habilitación. El zaguero, con pasado en Brown de Adrogué, incluso le marcó un gol a Quilmes en la última temporada.

En la ofensiva, el club avanzó por Agustín Lavezzi, alcanzando un acuerdo de palabra. El delantero de 29 años terminaría su contrato con San Miguel en diciembre de 2025 y arribaría a Quilmes con el pase en su poder. En la última temporada participó en 29 encuentros, marcó cuatro goles y dio una asistencia.

Para el mediocampo, la dirigencia trabaja en la incorporación de Ulises Vera, volante central de 22 años proveniente de San Martín de Tucumán. En el Santo fue convocado en 31 partidos. Su llegada a Quilmes dependerá de si renueva o no con el equipo tucumano: si queda libre, se sumaría sin costo; si renueva, llegaría a préstamo. Además, el cuerpo técnico de Alfredo Grelak mantiene en carpeta a Tiago Cravero, volante de 23 años que regresó a Belgrano tras su préstamo en San Miguel, donde fue titular en 14 partidos.

Actualmente, Quilmes se encuentra inhibido para incorporar jugadores a nivel local e internacional. No obstante, el club espera obtener en los próximos días la autorización de AFA para poder fichar futbolistas del ámbito doméstico y así avanzar rápidamente para oficializar las llegadas de Kippes, Lavezzi y Vera.