Quilmes pisa fuerte y busca refuerzos del interior

Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Ignacio Antonio, un volante con experiencia que viene de jugar en Gimnasia de Mendoza. Como el Lobo ascendió a Primera, Antonio no continuará y está escuchando propuestas. El mediocampista de 30 años ya recibió llamados del propio Grelak y del mánager Miguel Caneo. Antonio tiene un extenso recorrido en el ascenso, con pasos por Instituto de Córdoba, Deportivo Maipú y San Martín de San Juan.

Otro jugador que está cerca de desembarcar en el Cervecero es Santiago Camacho. El volante, que actualmente juega en Gimnasia de Jujuy y cuyo pase pertenece a Estudiantes de Caseros, confirmó que tiene una propuesta firme de Quilmes, aunque también es seguido por otros clubes de la categoría. Camacho se formó en las inferiores de San Lorenzo, jugó en Fénix y fue parte del ascenso de Colegiales desde la B Metropolitana.

En la defensa, el Cervecero también avanzó. El defensor Maximiliano Romero, de Chaco For Ever, recibió un ofrecimiento y las charlas están avanzadas. Romero, de 29 años, es una pieza versátil que puede desempeñarse tanto de primer marcador central como de lateral derecho. Hizo gran parte de su carrera en los torneos federales, vistiendo las camisetas de Juventud Guadalupe Argentina, Atlético San Jorge y Sportivo Las Parejas.

Por último, no se olvida del ataque. Trascendió que la dirigencia hará un intento por Agustín Lavezzi. El delantero viene de San Miguel y fue el goleador de Tristán Suárez en 2024. Su carrera también incluye pasos por Morón, Racing de Córdoba y Sportivo Las Parejas. Con estos movimientos, Quilmes busca armar un equipo de jerarquía para pelear arriba.