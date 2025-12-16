Ratifican el camino de la organización comunitaria en Lomas de Zamora

Del encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Club Sarmiento, participaron referentes y militantes de las 14 comunidades Justicialistas de Lomas de Zamora, correspondientes a cada una de las localidades del distrito, junto a las comisiones de Mujeres, Juventud, la Generación Peronista del 70 y dirigentes gremiales. Otermín estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete lomense, Sol Tischik; la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar; el senador provincial Adrián Santarelli y la diputada provincial Eva Limone.

"Hace dos años, cuando decidimos conformar el Gobierno de la Comunidad, lo hicimos convencidos de que estábamos empezando a crear las condiciones para que el pueblo de Lomas viva mejor", enfatizó Otermín. En ese sentido, señaló: "Nuestro compromiso es transformar los conflictos y desafíos que nos plantea la realidad en soluciones concretas. Y eso se construye entre todos: por eso participaron militantes históricos y jóvenes de las nuevas camadas, representando a las 14 ciudades de Lomas de Zamora, nuestras Comunidades Justicialistas".

En ese marco, criticó duramente "la reducción presupuestaria y el ahogo" que impone el gobierno nacional a la Provincia y a los municipios, y reafirmó su "acompañamiento a Cristina frente a una proscripción que va en contra de la voluntad de millones de personas que creen en un país más justo". "El corazón de este proyecto es generar políticas de gobierno capaces de dar respuestas reales a nuestra comunidad y proyectar un futuro para nuestra ciudad, la Provincia y el país. Lo vamos a hacer en paz, con amor y con la comunidad como bandera. Ante el individualismo, la Comunidad", concluyó.