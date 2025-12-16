Reacondicionan calles adoquinadas para cuidar la identidad barrial

A través del programa "Adoquinadores de la Comunidad", el Municipio busca recuperar y poner en valor más de 400 cuadras en distintas localidades del distrito.
Con el objetivo de preservar la identidad histórica de los barrios y, al mismo tiempo, optimizar la circulación vehicular, el Municipio de Lomas de Zamora continúa desarrollando el programa "Adoquinadores de la Comunidad", una iniciativa destinada a recuperar y poner en valor las más de 400 cuadras adoquinadas.
Las cuadrillas realizaron tareas de reparación sobre Pueyrredón y Medrano, en Banfield, y en José María Paz, entre Avenida Meeks y Nóbrega, en Temperley. Estos trabajos se suman a los finalizados en España, Pringles, 25 de Mayo y Vago, donde se completaron distintas etapas de restauración del adoquinado.
El bacheo granítico, que se ejecuta como complemento del Plan de Bacheo y Repavimentación, es una obra de carácter artesanal. A diferencia de las intervenciones en asfalto u hormigón, estas tareas requieren levantar el empedrado deteriorado, reparar el sector y recolocar adoquines para restablecer la nivelación de la calzada.
A lo largo de cada intervención se lleva adelante el desmonte, limpieza, nivelación, aplicación de cemento y reutilización de adoquines originales para asegurar durabilidad, seguridad vial y la conservación del patrimonio urbano lomense.
Este tipo de obras no sólo mejora la fluidez del tránsito sino que, por las características propias del adoquinado, contribuye a reducir naturalmente la velocidad vehicular. Además, este material ofrece mejores niveles de absorción durante los días de lluvia.
comentar