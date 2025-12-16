Reacondicionan calles adoquinadas para cuidar la identidad barrial

Las cuadrillas realizaron tareas de reparación sobre Pueyrredón y Medrano, en Banfield, y en José María Paz, entre Avenida Meeks y Nóbrega, en Temperley. Estos trabajos se suman a los finalizados en España, Pringles, 25 de Mayo y Vago, donde se completaron distintas etapas de restauración del adoquinado.

El bacheo granítico, que se ejecuta como complemento del Plan de Bacheo y Repavimentación, es una obra de carácter artesanal. A diferencia de las intervenciones en asfalto u hormigón, estas tareas requieren levantar el empedrado deteriorado, reparar el sector y recolocar adoquines para restablecer la nivelación de la calzada.

A lo largo de cada intervención se lleva adelante el desmonte, limpieza, nivelación, aplicación de cemento y reutilización de adoquines originales para asegurar durabilidad, seguridad vial y la conservación del patrimonio urbano lomense.

Este tipo de obras no sólo mejora la fluidez del tránsito sino que, por las características propias del adoquinado, contribuye a reducir naturalmente la velocidad vehicular. Además, este material ofrece mejores niveles de absorción durante los días de lluvia.