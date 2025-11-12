Provincia

Realizarán un foro para debatir la reactivación económica y el desarrollo territorial

El encuentro, organizado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), reunirá a referentes del sector privado, gubernamental, de la universidad y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de fortalecer los consensos para la reactivación económica y el desarrollo territorial, se realizará el Foro Social y Productivo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). La cita, impulsada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), será el próximo miércoles 19 desde las 18.30, y reunirá a referentes del sector empresarial, sindical, universitario y social.

La jornada estará organizada en dos paneles temáticos: Uno que abordará el tema "Lomas impulsa políticas y consensos para la reactivación económica y el desarrollo territorial"; y, el otro, será "Nunca Más Económico". Entre los disertantes figuran Diego Serra, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ; Cristian del Rosario, secretario territorial de ENAC Lomas; Sebastián Zallimben, coordinador de la Pastoral Social del Obispado lomense; Guillermo Scillama, abogado y docente de la UNLZ, los concejales Juan Montana y Noemí Di Gianni; y Roberto Villaruel, empresario y responsable de la Comisión "Nunca Más Económico" de ENAC.

"Con esta iniciativa, ENAC reafirma su compromiso con la articulación entre el sector productivo, académico y social, impulsando políticas que promuevan el desarrollo con justicia social y participación comunitaria", subrayaron desde la organización. Los interesados en inscribirse u obtener mayor información deben contactarse al 11-7077-0100 o vía email a [email protected].

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados