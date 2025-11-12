Realizarán un foro para debatir la reactivación económica y el desarrollo territorial

La jornada estará organizada en dos paneles temáticos: Uno que abordará el tema "Lomas impulsa políticas y consensos para la reactivación económica y el desarrollo territorial"; y, el otro, será "Nunca Más Económico". Entre los disertantes figuran Diego Serra, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ; Cristian del Rosario, secretario territorial de ENAC Lomas; Sebastián Zallimben, coordinador de la Pastoral Social del Obispado lomense; Guillermo Scillama, abogado y docente de la UNLZ, los concejales Juan Montana y Noemí Di Gianni; y Roberto Villaruel, empresario y responsable de la Comisión "Nunca Más Económico" de ENAC.

"Con esta iniciativa, ENAC reafirma su compromiso con la articulación entre el sector productivo, académico y social, impulsando políticas que promuevan el desarrollo con justicia social y participación comunitaria", subrayaron desde la organización. Los interesados en inscribirse u obtener mayor información deben contactarse al 11-7077-0100 o vía email a [email protected].