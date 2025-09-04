Rebecchi: "Si hay un buen grupo y un buen clima de trabajo, los resultados llegan"

"Sabíamos que iba a ser duro, en una cancha difícil y con un rival que no había perdido en el torneo. Fue un partido muy cerrado, pero muy contentos por llevarnos la victoria. El grupo se lo merecía por cómo venía trabajando en la semana. Nos venía costando ganar de visitante y fuimos con esa intención al partido. Por suerte lo pudimos lograr", expresó el delantero.

El atacante también reconoció lo especial que fue convertir, aunque puso el foco en lo colectivo: "Obviamente, es una alegría poder marcar, pero la realidad es que me pone más contento haber ganado y haber ayudado a eso. El ver cómo entrenan todos los chicos y el plantel de buena gente que hay, a uno lo hace sacar un plus en cada partido y salir a matarse por el compañero. Siempre destaco eso, que si hay un buen grupo y un buen clima de trabajo, los resultados tarde o temprano llegan".

En diálogo con Solo Ascenso, Rebecchi también se refirió al trabajo del DT, Fabián Cecconato: "Yo no lo conocía porque me tocó venir a mitad de año. Sí lo veía en el día a día porque él siempre estaba, pero desde otro lugar. No lo conocía como DT, pero en estos partidos que lo fui conociendo se lo nota un entrenador con una idea de juego clara y eso es importante".

Ya pensando en lo que viene, cerró con la mente puesta en Comunicaciones: "Se viene un partido muy complicado como lo son todos en la categoría, pero nosotros vamos a tratar de seguir como venimos, sin renunciar a nuestro juego y tratando de sacar un resultado positivo".