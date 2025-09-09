Reforestan el barrio para generar conciencia y hacer frente al cambio climático

Alumnos y profesores del Colegio Vicenta Vidal Bou llevaron a cabo una jornada de plantación de árboles y arbustos nativos en el barrio a fin de generar conciencia en la comunidad sobre el cuidado y preservación del medio ambiente.
Estudiantes y docentes del nivel secundario del Colegio Vicenta Vidal Bou de Luis Guillón llevaron a cabo una jornada de plantación de árboles en el marco del proyecto Arboles nativos en el barrio. La propuesta, financiada por el Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, busca incentivar la participación juvenil frente al cambio climático.
En esa oportunidad, para restaurar y fortalecer la biodiversidad local, los chicos proyectaron la plantación de árboles y arbustos autóctonos de las especies fumo bravo, tala, aliso de río, lapacho rosado y amarillo y aguaribay en los espacios verdes del colegio y en otros puntos del barrio.
Entre otros objetivos, la propuesta busca generar conciencia en la comunidad sobre el cuidado y preservación de la vegetación nativa y su relación con el cambio climático, la fauna local y la restauración de ecosistemas degradados.
El Fondo de Juventud y Acción Climática se lanzó en la Cumbre de Acción Climática Local durante la COP28, en el marco del Mayors Innovation Studio. A través de este programa, Bloomberg Philanthropies brinda herramientas y recursos en más de 700 ciudades en 150 países, con el objetivo de integrar a las juventudes en el diseño de políticas y acciones vinculadas al cambio climático.
