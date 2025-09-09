Reforestan el barrio para generar conciencia y hacer frente al cambio climático

En esa oportunidad, para restaurar y fortalecer la biodiversidad local, los chicos proyectaron la plantación de árboles y arbustos autóctonos de las especies fumo bravo, tala, aliso de río, lapacho rosado y amarillo y aguaribay en los espacios verdes del colegio y en otros puntos del barrio.

Entre otros objetivos, la propuesta busca generar conciencia en la comunidad sobre el cuidado y preservación de la vegetación nativa y su relación con el cambio climático, la fauna local y la restauración de ecosistemas degradados.

El Fondo de Juventud y Acción Climática se lanzó en la Cumbre de Acción Climática Local durante la COP28, en el marco del Mayors Innovation Studio. A través de este programa, Bloomberg Philanthropies brinda herramientas y recursos en más de 700 ciudades en 150 países, con el objetivo de integrar a las juventudes en el diseño de políticas y acciones vinculadas al cambio climático.