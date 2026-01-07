Remodelaron cuartel de bomberos Domínico-Wilde

Las tareas incluyeron mejoras en revestimientos, pisos y cielorrasos, la renovación completa de la instalación eléctrica y la puesta en valor de oficinas administrativas y vestuarios.

En ese sentido, se dejó en claro que el destacamento cuenta ahora con mejores condiciones edilicias y operativas para el desarrollo de su labor cotidiana.

“Seguimos trabajando siempre junto a los bomberos y bomberas de Avellaneda, fortaleciendo su servicio y las condiciones para que lleven adelante una tarea que es fundamental para nuestra comunidad”, expresó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, durante el acto inaugural, que contó además con la presencia del secretario de Institucionales, Ariel Lerici, y del comandante mayor Pablo Contreras.

La puesta en valor del cuartel se da en un contexto significativo para la institución. El pasado 13 de octubre de 2025, los Bomberos Voluntarios de Villa Domínico y Wilde celebraron 113 años al servicio de la comunidad, destacándose por su compromiso histórico con la atención de emergencias en el distrito de Avellaneda, así como por su trabajo permanente en prevención, capacitación y concientización sobre seguridad vecinal.

Según se informó, los Bomberos Voluntarios de Domínico-Wilde brindan servicios de emergencia en el distrito de Avellaneda, enfrentando incendios, accidentes vehiculares, rescates y diversas situaciones críticas.

Su labor, de carácter voluntario y desinteresado, resulta fundamental, no sólo por la respuesta inmediata ante emergencias, sino también por su rol educativo y preventivo dentro de la comunidad.