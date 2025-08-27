Renombran un pasaje en Dock Sud en honor a las Hermanas Vicentinas

El cambio de denominación fue impulsado por estudiantes de 5° y 6° año del Instituto Cristo Rey. El objetivo fue reconocer el trabajo que la congregación ha desarrollado en el barrio.
La comunidad de Dock Sud vivió un momento histórico con el cambio de nombre del Pasaje Superí, ubicado entre las calles Facundo Quiroga e Ingeniero Huergo, que desde ahora pasó a llamarse Pasaje Hermanas Vicentinas de Zagreb.
Durante el acto, se descubrió el cartel con el nuevo nombre en la esquina y se realizó una ceremonia en el Instituto Cristo Rey. Participaron monseñor Oscar López, vicario general de la diócesis de Avellaneda-Lanús; la directora del Instituto, Andrea Marchese; la hermana provincial Celia María Aguilar Zamudio, autoridades municipales, concejales y vecinos.
El cambio de denominación fue impulsado mediante un proyecto presentado al Concejo Deliberante por estudiantes de 5° y 6° año del Instituto Cristo Rey, con el acompañamiento de los docentes Leonardo Victor Domínguez y Agustín Eduardo Wieckiewicz.
El objetivo fue reconocer el trabajo que la Congregación de las Hermanas Vicentinas de Zagreb ha desarrollado en el barrio, formando a gran cantidad de vecinos y vecinas, consolidando el sentido de pertenencia y logrando una importante vinculación con las instituciones locales.
