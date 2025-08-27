Renombran un pasaje en Dock Sud en honor a las Hermanas Vicentinas

Durante el acto, se descubrió el cartel con el nuevo nombre en la esquina y se realizó una ceremonia en el Instituto Cristo Rey. Participaron monseñor Oscar López, vicario general de la diócesis de Avellaneda-Lanús; la directora del Instituto, Andrea Marchese; la hermana provincial Celia María Aguilar Zamudio, autoridades municipales, concejales y vecinos.

El cambio de denominación fue impulsado mediante un proyecto presentado al Concejo Deliberante por estudiantes de 5° y 6° año del Instituto Cristo Rey, con el acompañamiento de los docentes Leonardo Victor Domínguez y Agustín Eduardo Wieckiewicz.

El objetivo fue reconocer el trabajo que la Congregación de las Hermanas Vicentinas de Zagreb ha desarrollado en el barrio, formando a gran cantidad de vecinos y vecinas, consolidando el sentido de pertenencia y logrando una importante vinculación con las instituciones locales.