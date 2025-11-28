Récord de inscriptos en la Universidad de Brown para el ciclo lectivo 2026

Cabe señalar que si bien la UNaB cuenta con una oferta académica diversificada, la flamante licenciatura en Enfermería, que se sumó este año al programa educativo para dar respuesta y canalizar el interés de la comunidad por profesiones con salida laboral directa y fuerte compromiso social, fue la carrera más elegida con 654 inscriptos.

Le siguen en el ranking la Tecnicatura Universitaria en Programación, con 613 inscriptos; la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico con 435 y la Licenciatura en Administración con 370 anotados. Se destacan también la licenciatura en Logística y Transporte y la Tecnicatura en Comunicación Digital, ratificando así el perfil productivo y tecnológico de la institución educativa.

Estas cifras afianzan el rol protagónico de la institución en toda la región como una universidad joven y cuyo crecimiento es acompañado con el avance de obras de infraestructura llevadas adelante con el respaldo de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown.

El intendente browniano, Mariano Cascallares, se mostró orgulloso de que casi cuatro mil inscriptos se incorporarán a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) en el inicio del ciclo lectivo 2026. "Este es un nuevo ingreso que consolida el crecimiento de nuestra universidad y que confirma el arraigo territorial de la institución con estudiantes de Alte Brown y la región, y donde más del 80 por ciento de ellos son primera generación de universitarios en sus familias", indicó el jefe comunal.

"Estamos felices y orgullosos porque nuestra Universidad sigue creciendo de forma exponencial no solo multiplicando la cantidad de estudiantes sino también sumando nuevas carreras, como la licenciatura en Enfermería que fue la más elegida, con mayor número de inscriptos. Continuamos construyendo futuro a través de la educación pública, gratuita y de calidad", indicó Cascallares.

Finalmente, el jefe comunal ratificó que se avanza con el proceso licitatorio para retomar la obra de la nueva estación de trenes de la UNaB, al tiempo que junto a la Provincia de Buenos Aires se avanzará sumando más infraestructura edilicia en el Campus Universitario que funciona en la Ex Quinta Rocca de Burzaco.