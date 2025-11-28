Cuatro heridos por un derrumbe en una obra en construcción

Este hecho conmocionó a la comunidad y provocó la movilización de rescatistas, profesionales médicos y agentes municipales para montar un serio operativo que duró algunas horas y generó caos en la vía pública. La gravedad del siniestro se fue conociendo pasadas las horas y ahora confirmaron que hay un trabajador que pelea por su vida luego de sufrir todo el peso de los escombros sobre su cuerpo, que le produjeron fracturas y daños internos.

Todo comenzó en la intersección de Sarmiento y Brandzen, en la obra en construcción de una torre en la zona céntrica quilmeña. Lo cierto es que mientras varios albañiles finalizaban sus tareas a eso de las 17, una medianera se desplomó y alcanzó a cuatro de ellos que estaban a los alrededores. De inmediato llamaron al SAME y sus compañeros los auxiliaron como pudieron para acelerar las tareas.

Profesionales médicos, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil y de Tránsito llegaron a la escena para dar inicio al operativo correspondiente. De los cuatro heridos, tres eran de menor relevancia, quienes sufrieron algunos politraumatismos y los trasladaron a centros de atención cercanos fuera de peligro. Sin embargo, el cuarto damnificado quedó bajo los escombros y se llevó la peor parte.

Tenía una fractura expuesta en un brazo y tuvieron que sacarle mucho peso de encima. Lo llevaron de urgencia al Hospital de Quilmes, donde lo ingresaron a quirófano y ahora pelea por su vida. El parte no fue detallado y se desconocen con precisión cuáles son los daños internos sufridos, aunque a simple vista se observaba el triste panorama, que dejó conmocionados a los presentes.

Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el caso e inhabilitaron la obra hasta que se conozcan las causas de la caída de la medianera y si la misma tenía los papeles al día. La Policía Científica hizo las debidas pericias y luego brindarán el informe final.