Cuatro heridos por un derrumbe en una obra en construcción

La caída de una medianera en Sarmiento y Brandzen, Quilmes, provocó los lesionados, uno de ellos de gravedad, que continúa internado.
Un grave episodio tuvo lugar en una obra en construcción en Quilmes, luego de la caída de una medianera que dejó un saldo de cuatro obreros heridos y uno de ellos de gravedad, motivo por el cual fueron trasladados a centros de atención cercanos y las autoridades judiciales evalúan las causas del triste incidente, además de investigar si contaban con las habilitaciones correspondientes.
Este hecho conmocionó a la comunidad y provocó la movilización de rescatistas, profesionales médicos y agentes municipales para montar un serio operativo que duró algunas horas y generó caos en la vía pública. La gravedad del siniestro se fue conociendo pasadas las horas y ahora confirmaron que hay un trabajador que pelea por su vida luego de sufrir todo el peso de los escombros sobre su cuerpo, que le produjeron fracturas y daños internos.
Todo comenzó en la intersección de Sarmiento y Brandzen, en la obra en construcción de una torre en la zona céntrica quilmeña. Lo cierto es que mientras varios albañiles finalizaban sus tareas a eso de las 17, una medianera se desplomó y alcanzó a cuatro de ellos que estaban a los alrededores. De inmediato llamaron al SAME y sus compañeros los auxiliaron como pudieron para acelerar las tareas.
Profesionales médicos, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil y de Tránsito llegaron a la escena para dar inicio al operativo correspondiente. De los cuatro heridos, tres eran de menor relevancia, quienes sufrieron algunos politraumatismos y los trasladaron a centros de atención cercanos fuera de peligro. Sin embargo, el cuarto damnificado quedó bajo los escombros y se llevó la peor parte.
Tenía una fractura expuesta en un brazo y tuvieron que sacarle mucho peso de encima. Lo llevaron de urgencia al Hospital de Quilmes, donde lo ingresaron a quirófano y ahora pelea por su vida. El parte no fue detallado y se desconocen con precisión cuáles son los daños internos sufridos, aunque a simple vista se observaba el triste panorama, que dejó conmocionados a los presentes.
Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el caso e inhabilitaron la obra hasta que se conozcan las causas de la caída de la medianera y si la misma tenía los papeles al día. La Policía Científica hizo las debidas pericias y luego brindarán el informe final.
comentar