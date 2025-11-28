Estudiantes de escuelas técnicas recuperaron netbooks de Conectar Igualdad

Los equipos reparados fueron entregados a estudiantes del EPAS (Espacio de Profundización de los Aprendizajes) y el CEBAS (Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos) de Lomas. Lejos de convertirse en 'basura digital', los dispositivos recuperaron su utilidad gracias al conocimiento y la labor aplicada de los chicos de las escuelas públicas. El proyecto representa un nuevo recurso para garantizar la igualdad de recursos educativos y promover la tecnología dentro de la comunidad.

Cabe recordar que Conectar Igualdad fue un programa del Ministerio de Educación de la Nación, creado a partir del decreto 459/10, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El mismo fue discontinuado en 2024 debido a recortes presupuestarios y la desfinanciación del programa. Esa decisión del gobierno de Javier Milei puso fin a su existencia en el nivel nacional, aunque algunas provincias, como Buenos Aires, mantienen programas similares.