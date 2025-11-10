Repavimentan con hormigón calle de acceso del nuevo bajo nivel de Rafael Calzada

"Seguimos sumando infraestructura para esta obra que mejorará la conectividad de la querida Rafael Calzada y de toda la región, agilizará los tiempos de traslado y eliminará una barrera que por décadas complicó la circulación. Se ejecuta la etapa final y próximamente se pondrá en funcionamiento", sostuvo el intendente Mariano Cascallares.

El túnel se construye en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ferrocarril General Roca (ramal Temperley–Bosques), cuenta con circulación de doble mano y permitirá el traslado de todo tipo de vehículos, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles, uno por sentido. Además, esta histórica obra contempla dos cruces peatonales subterráneos e iluminación con tecnología LED en todo su recorrido.

En paralelo, desde la Comuna recordaron que también avanza la última etapa del Paso Bajo Nivel de la calle Diehl, en Longchamps, como parte de un plan integral de infraestructura vial que viene ejecutando el Municipio para mejorar la transitabilidad y eliminar barreras ferroviarias en distintas localidades del distrito.