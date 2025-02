Rescataron a un hombre que intentó arrojarse al vacío desde un balcón de un primer piso

Se trata de un episodio que conmocionó a la comunidad, pero sobre todo a aquellos que estaban circulando por la zona y se encontraron en una situación de desesperación total frente a un panorama que era desalentador. No es el único hecho de características similares en lo que va de la semana y la tasa de intentos de suicidio por parte de los ciudadanos preocupa a las autoridades, que deberán tener un plan conciso para evitarlos.

Todo comenzó pasadas las 14.30 del lunes, en un edificio situado en la intersección de Ortiz de Campo y Moreno, cuando un hombre se paró en el balcón de su vivienda, un primer piso, y amenazó con tirarse al vacío. Quienes estaban allí, transeúntes y vecinos, llamaron al 911 y una dotación de los Bomberos Voluntarios de Quilmes se apersonó rápidamente para intentar calmar las aguas. Así lo contó a los medios Jorge Gutiérrez, segundo Jefe del cuerpo bomberil.

"Al arribar al lugar nos encontramos con dos personas, una de sexo masculino y una femenina de entre 40 y 45 años ambos. Estaban en un primer piso dentro de una habitación dormitorio junto a dos vecinos que intentaban calmar a la pareja. Nos disponemos al arribar con personal policial a separar a la pareja que se encontraba con alteración psiquiátrica producto del aparente consumo de sustancias", sostuvo.

Al principio quisieron hablarle, pero no hubo caso. Es por ello que se tuvieron que subir y lo inmovilizaron para que no se tirara. Minutos más tarde, profesionales médicos del SAME lo atendieron y trasladaron para calmarlo con un tranquilizante. Por suerte evitaron el suicidio y devolvieron la tranquilidad al barrio.

Cabe destacar que en los últimos días, una mujer fue rescatada tras haberse arrojado bajo un tren también en Quilmes. Debido a la baja velocidad a la que marchaba el vehículo, que recién estaba saliendo de la estación, solo sufrió algunos golpes y fue llevada al Hospital de Quilmes.

Estas cifras dan que hablar respecto al panorama de la salud mental en la actualidad y los especialistas deberán tomar medidas urgentes en conjunto con las autoridades.