Robaron la campana de la capilla Nuestra Señora del Rosario

El templo está ubicado en General Hornos y Ginebra, en el límite entre los distritos de Lomas de Zamora y Lanús, y fue fundada por el recordado padre Mirko Grbec, párroco en aquel entonces.

"Se trata de un instrumento histórico y que, como cada cosa con la que cuentan los templos, fue adquirida con mucho sacrificio de parte de los fieles en 1979", expresaron desde la parroquia, al tiempo que agradecen "la difusión y cualquier información que se pueda tener al respecto" al 11-3983-9066.

"Es lamentable este hecho, porque la misma fue adquirida con tanto cariño por toda la comunidad, el barrio, sin duda para muchos el sonido de la campana le ayudó a elevar su alma a Dios, a otros le brotaba una oración, o un buen sentimiento, debemos seguir difundiendo hasta que aparezca", expresó Elisa, miembro de la comunidad.

En tanto, Fabiana, que pasó toda su vida en la capilla, manifestó: "Es un dolor muy grande lo que siento. Doy testimonio de todo el compromiso de la comunidad para que la Capilla tenga campana".

Otros vecinos, en tanto, reclamaron al Centro de Operaciones Municipal (COM) que revise las imágenes para ver si logra detectar el momento en que sucedió el robo y se puede dar con el paradero de los delincuentes.