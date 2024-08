Rondina aún no definió el once que enfrentará a All Boys

El plantel de Quilmes se prepara en pos del choque del lunes contra All Boys y todavía no está listo el once titular que presentará el DT Sergio Rondina, ya que hay esperanzas que llegue la autorización para el estreno de Enzo Kalinski y Emanuel Herrera por lo tanto aún no hubo ensayo de fútbol. Además, e no fue parte de la práctica informal por una sobrecarga muscular y se abocó trabajos de kinesiología, en el gimnasio.