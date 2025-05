Rondina: "Fuimos inteligentes, no nos entregamos"

Tras el encuentro, Sergio Rondina analizó el desempeño del equipo y no dejó la misma mala cara que expresaron los hinchas en las redes sociales. El DT valoró algunos aspectos del juego, aunque reconoció que no fue un partido fácil: "El equipo se sintió más cómodo, Emanuel (Herrera) participó más y tuvo chances de gol". Además, sostuvo que su equipo mereció algo más: "En el segundo tiempo tuvimos nuestras chances y no sufrimos, pero no estaba para jugar hoy".

Sobre el planteo, Rondina explicó: "La idea inicial era jugarlo como el segundo tiempo. Sabíamos que iba a ser así, con mucha pelota en el aire y pelotas paradas". También se refirió al estado del campo: "La pelota tenía un conejo adentro", dijo, en clara alusión a lo difícil que fue manejarla por lo irregular del césped.

El entrenador también lamentó una nueva baja en el plantel: "Es una cag... lo de Leonel (Vangioni), una lesión muscular en el gemelo que lo tiene a maltraer", expresó con fastidio. Y agregó: "Nos faltó encontrar más claros a los dos jugadores que estaban a la espalda de los 5, y sé que no nos alcanza, pero no es fácil en esta cancha, con este rival".

A pesar del resultado, Rondina se mostró conforme con la actitud de sus dirigidos: "Fuimos inteligentes, no nos entregamos". Sin embargo, el empate deja a Quilmes en una posición incómoda en la tabla, sin margen de error si quiere seguir peleando por el ascenso.