Roselli dejó Arsenal para sumarse a Defensa y Justicia

Si bien el Halcón de Varela había adquirido el pase del zaguero central en junio pasado, es ahora cuando el jugador se incorporará al plantel dirigido por Mariano Soso como opción para la próxima temporada 2026. Fue cedido hasta el final del campeonato y ahora que el elenco de Sarandí consumó su baja a la Primera B Metropolitana, el jugador armó las valijas y emigró al conjunto de Florencio Varela.

Roselli es un defensor central de apenas 19 años, oriundo de Quilmes, que completó una gran actuación en la última temporada de la Primera Nacional con la camiseta del Arse. Se destacó por su firmeza en el anticipo, su precisión en las coberturas y su simplicidad para manejar la pelota. Además, en el campeonato logró anotar un gol, en la victoria por 2 a 1 de Arsenal ante Racing de Córdoba.

El defensor debutó en la Primera División de Arsenal en 2024. En el mismo año, firmó su primer contrato profesional con el club de Sarandí y tuvo participación en la Selección Nacional Sub 20 de Ascenso en el último tiempo, lo que subraya su potencial.

Su llegada a Florencio Varela es parte del proyecto verdeamarillo de prestar atención a los jóvenes valores de la Primera Nacional y el resto del ascenso. El Halcón busca darle lugar en el plantel de Primera para que los juveniles puedan desarrollar al máximo sus condiciones en la Liga Profesional de Fútbol, siguiendo la tradición del club de potenciar y revalorizar talentos.