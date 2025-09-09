Rotundos triunfos de Fuerza Patria en Avellaneda y Lanús

En Avellaneda, los números arrojaron, con el 98,92 por ciento de las mesas escrutadas, una victoria aplastante de Ferraresi con un total de 126.987 votos y relegó al segundo lugar, por más de 30 puntos, al sector político que responde directamente al presidente de la Nación, Javier Milei, con el 26,6 por ciento (52401). Luego, le siguieron el Frente de Izquierda y de Trabajadores con el 3,04 por ciento (6013); Nuevos Aires con el 1,92 por ciento (3795); Somos Buenos Aires con 1,76 por ciento (3473) y Unión y Libertad el 1,02 por ciento (2019).

De esta manera, por Fuerza Patria ingresarán al Concejo Deliberante ocho ediles electos y ellos son Claudia Colaso, José Alessi, Nilda Brovida, Santiago Pirolo, Alba Dorrego, Sebastián Vidal, Tamara Perini e Ivo Griego. En tanto, por LLA, entrarán cuatro: Cristian Frattini, Verónica Sagol, Lucas Yacob y Patricia Ventosa.

En ese contexto, Ferraresi se dirigió a la militancia en la sede del Partido Justicialista local y remarcó: "Avellaneda volvió a elegir a esta gestión que transforma. Gracias a cada vecino y vecina que defendió a su ciudad y ratificó su confianza en este proyecto colectivo que llevamos adelante con una elección histórica".

En Lanús, Fuerte Patria resultó la clara ganadora al obtener 119.243 sufragios; en tanto, La Libertad Avanza se quedó en la segunda posición con el 32,04 por ciento (77454); el Frente de Izquierda y Trabajadores consiguió el 6,15 por ciento (14885); Nuevos Aires quedó cuarto con el 3,65 por ciento (8830); Somos Buenos Aires logró el 2,95 por ciento (7144) y sexto Unión y Libertad con el 1,29 por ciento (3126).

Por el peronismo jurarán como concejales en diciembre Leandro Decuzzi, Mailén Cervera Novo, Nicolás Russo, Marcela Barbeiro, Mariano García, María Belén Sandoval, Víctor de Gennaro y Susana Chazarreta. Y la Libertad Avanza contará con cuatro nuevos representantes en el el Poder Legislativo local: Ignacio Moroni, Patricia Werenicz, Damián Sala y Claudia Serapio.

El intendente Julián Alvarez opinó que "el triunfo del peronismo en la provincia demuestra el profundo rechazo al gobierno de Milei" y agradeció a los "vecinos y vecinas de Lanús, vamos a seguir trabajando para seguir construyendo la ciudad que merecemos".