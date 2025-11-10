San Martín de Burzaco ganó y no se baja de la lucha por la clasificación

Si bien la jornada empezó cuesta arriba, con el gol de Mauro Molina para Dock Sud a los 7 minutos del primer tiempo, el visitante supo reaccionar y dio vuelta el marcador en el complemento. Sobre los 13 minutos de la segunda mitad, Ignacio Serpa habilitó a Franco Camejo, quien definió con el arco libre para marcar el empate. Cinco minutos más tarde, a los 18, la ventaja se consolidó de manera fortuita: tras un centro al área, Rodrigo Cavallera intentó despejar, pero terminó convirtiendo en contra de su propia valla.

Con este resultado, San Martín de Burzaco alcanzó los 52 puntos en la tabla general, quedando a solo una unidad de ingresar a la zona de Reducido. El próximo fin de semana, el Sanma cerrará su participación en el Clausura de la Primera B como local frente a Deportivo Merlo.