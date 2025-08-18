San Martín de Burzaco venció 1 a 0 a Villa Dálmine y respira en la tabla

El equipo de Federico Scurnik llegaba tras la igualdad ante Flandria y necesitaba reafirmarse ante un rival directo. El arranque le dio tranquilidad: golpeó rápido y después supo administrar la ventaja, pese a los intentos del Viola por empatar el encuentro.

En el complemento el trámite fue más cerrado, con pocas situaciones de gol y mucha fricción en el mediocampo. La nota negativa estuvo sobre el cierre, cuando Santiago Prim vio la tarjeta roja y dejó al visitante con un hombre menos.

Con este triunfo, Sanma llegó a 11 unidades en el Clausura y trepó al décimo puesto, mientras que en la tabla general suma 35 puntos y se ubica en la duodécima posición, cada vez más lejos de la zona roja. En la próxima jornada, el Azul visitará a Argentino de Quilmes en otro compromiso de peso para sus aspiraciones.