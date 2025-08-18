Provincia

San Martín de Burzaco venció 1 a 0 a Villa Dálmine y respira en la tabla

El Azul se impuso con gol de Sergio Modón en el primer tiempo y logró tres puntos fundamentales para seguir alejándose del descenso.

En un duelo directo por la permanencia, San Martín de Burzaco derrotó 1 a 0 a Villa Dálmine en el estadio Francisco Boga, por la novena fecha del Clausura de la Primera B. El único tanto del encuentro lo marcó Sergio Modón a los 7 minutos de la primera parte, luego de una asistencia de Juan Roth y un derechazo que venció la resistencia de Martín Perafán.

El equipo de Federico Scurnik llegaba tras la igualdad ante Flandria y necesitaba reafirmarse ante un rival directo. El arranque le dio tranquilidad: golpeó rápido y después supo administrar la ventaja, pese a los intentos del Viola por empatar el encuentro.

En el complemento el trámite fue más cerrado, con pocas situaciones de gol y mucha fricción en el mediocampo. La nota negativa estuvo sobre el cierre, cuando Santiago Prim vio la tarjeta roja y dejó al visitante con un hombre menos.

Con este triunfo, Sanma llegó a 11 unidades en el Clausura y trepó al décimo puesto, mientras que en la tabla general suma 35 puntos y se ubica en la duodécima posición, cada vez más lejos de la zona roja. En la próxima jornada, el Azul visitará a Argentino de Quilmes en otro compromiso de peso para sus aspiraciones.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados