Sanguinetti: "Regalamos 45 minutos"

Pese a la caída, el Taladro aún se ubica en puestos de Play-off, pero la sensación general es de fastidio por el rendimiento mostrado. El arquero Facundo Sanguinetti fue el encargado de ponerle voz al descontento tras el partido.

"Hoy teníamos que venir a buscar los tres puntos y ser protagonistas y en 45 minutos no supimos serlo. Regalamos 45 minutos y dejamos que el rival crezca. En el segundo tiempo cambiamos la imagen, pero no pudimos convertir", aseguró Sanguinetti, mostrándose muy crítico con la actuación del equipo en la primera mitad.

El guardameta precisó que "en el primer tiempo no fuimos el Banfield que veníamos siendo" y remarcó la autocrítica dentro del plantel. Además, el arquero se refirió a la jugada que definió el encuentro: "Es una jugada muy polémica, para mí no es penal", apuntó.

Con esta derrota, Banfield sigue en zona de clasificación a los Play-off y se ubica octavo con 20 puntos. La definición de su suerte en el campeonato será en la última fecha, cuando deba visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Sanguinetti finalizó la charla con el medio Hablemos de Banfield dejando un mensaje esperanzador: "En el segundo tiempo cambiamos de mentalidad, vamos a ir a Santiago buscando ser ese equipo del segundo tiempo y de los 90' del clásico".