Además de viajar a la ciudad turística más reconocidas del país, Scioli celebró el aniversarios a través de sus redes sociales: "Hoy celebramos el 150° aniversario de Mar del Plata, una ciudad que ocupa un lugar especial en mi corazón y en el de todas las familias argentinas. Conocida como ´La Feliz",

Y agregó: "Mar del Plata es una de las ciudades más lindas y pujantes del país, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo turístico, industrial y pesquero de Argentina. Agradezco sinceramente el constante afecto que recibo, siempre es muy inspirador. Envío un cálido abrazo a todos los marplatenses y a sus autoridades. ¡Felices 150 años, Mar del Plata!`"

Hoy celebramos el 150° aniversario de Mar del Plata, una ciudad que ocupa un lugar especial en mi corazón y en el de todas las familias argentinas.



Conocida como "La Feliz", Mar del Plata es una de las ciudades más lindas y pujantes del país, desempeñando un papel fundamental…

Además del exembajador en Brasil, estuvieron presentes en el festejo el intendente Guillermo Montenegro y su mujer, Eugenia Pruzzo, funcionarios del gabinete municipal y concejales de todos los bloques. También los diputados provinciales Gustavo Pulti y Alejandro Carrancio, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

.En el almuerzo para familias representativas enmarcado en los festejos por los 150 años de Mar del Plata se presentó el cantante de tango Diego Lemmi Moreno y se pasaron videos Julio Iglesias y de Mirtha Legrand con saludos a Mar del Plata. E incluso se lució en el salón una torta con la imagen oficial del aniversario.

Artistas, políticos y deportistas saludaron a Mar del Plata

Reconocidos artistas, políticos y deportistas saludaron a Mar del Plata en su 150° aniversario y, a través de textos, fotos y videos recordaron sus vivencias en “La Feliz”, ciudad a la que le brindaron sus mejores deseos.

Al ser una de los puntos más importantes del país para el espectáculo, distintos miembros de la comunidad artística felicitaron a la ciudad en su cumpleaños. Uno de ellos fue Julio Iglesias, quien a través de un video manifestó: “Hola mis queridos amigos de Mar del Plata. Hoy se cumplen 150 años del nacimiento de esa bellísima ciudad. No quería pasar este día sin darles las gracias por tantos y tantos recuerdos y tantos momentos vividos”. “Todo mi cariño y felicidades por esos 150 años de crecimiento increíble para la ciudad de Mar del Plata”, agregó el cantante y compositor español.

¡@mardelplata está de fiesta!



La ciudad costera más famosa del país festeja su 150 aniversario y miles de personas de todas partes del país se acercan a disfrutar de su playa, sus espectáculos, su maravillosa peatonal y todos los festejos que comienzan el viernes 09/02

Antes de emprender su regreso a la Capital Federal, Mirtha Legrand le envió también un saludo a todos los marplatenses: “Se cumplen 150 años de la fundación de Mar del Plata y no quería irme sin saludarlos y mandarles un beso muy grande. Quiero decirles que amo a esta ciudad, la quiero, la venero y la admiro. Debe ser una de las ciudades más lindas del mundo. Ya me iba a Buenos Aires, pero no quería dejar de saludarlos”.

“Yo venía desde chiquita con mis padres y mis hermanos a Mar del Plata, así que la recuerdo muchísimo. La gente acá es encantadora, es amorosa y 150 años no es poco. Así que Mar del Plata que siga adelante, que siga pujante como siempre, que la gente venga a esta costa que es única en el mundo, es una maravilla. Un beso con todo mi amor, arriba Mar del Plata”, añadió la diva de los almuerzos.