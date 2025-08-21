Asalta a una heladería en Mar del Plata y dice: "Perdoname, pero te tengo que robar"

El hecho tuvo lugar en un comercio ubicado sobre la calle Constitución al 6200 de la localidad balnearia y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

IMG_8253

El video registra toda la escena: el delincuente ingresó a la heladería, se acercó al mostrador e hizo lo posible para pasar desapercibido, como si fuera un cliente. Todo transcurrió en unos escasos segundos hasta que finalmente llevó adelante su accionar delictivo.

Muy despacio se dirigió hasta el otro lado del mostrador y se disculpó con la empleada, que estaba visiblemente presa de los nervios. “Perdoname, pero te tengo que robar”, le dijo.

Luego, continuó hablándole mientras sacaba la plata de la caja registradora del local. Mientras tanto, la empleada permaneció sentada en una banqueta, inmóvil.

A pesar de cometer un robo, en ningún momento el ladrón sacó un arma y tampoco intentó a agredir a la empleada. Al punto de entablar una conversación con la joven.

Luego del asalto, el delincuente escapó caminando del local. “Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’”, explicó el dueño del comercio en diálogo con el portal 0223.

Mientras que aseguró que toda la situación fue “atípica”, por la forma en la que actuó el asaltante. Hasta el momento no se informó si la Policía logró identificarlo.

El hecho fue denunciado a la comisaría de la jurisdicción, que analiza las imágenes captadas por las cámaras del comercio para intentar dar con el delincuente y avanzar en la investigación.