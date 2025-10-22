Siete detenidos implicados en una red de apuestas clandestinas

Se trata de una banda que tenía una organización casi perfecta y que movilizaba millones de pesos a diario, incitando a adolescentes a dejar sus ahorros e incluso el de sus padres para acceder a distintos juegos al estilo casino y también deportivos. La investigación duró casi un año y se llevaron a cabo 70 procedimientos de allanamiento en los cuales detuvieron a siete implicados.

Fue la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Berazategui a cargo del doctor Daniel Ichazo quien dio inicio a los trabajos a raíz de varias denuncias que se realizaron por ludopatía infantil. En sintonía, descubrieron a Sportsbet, una casa de apuestas ilegales que era comandada por un agente perteneciente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y psicólogo social. En conjunto con su esposa, dueña de la “Banca Real” y también psicóloga social, utilizaban redes sociales para llegar a la comunidad.

Conducían programas de streaming, sorteaban sumas millonarias a diario y hasta un implante de mamas, además de mostrarse en viviendas de lujo, con autos de alta gama y viajando por todo el mundo. Como si eso fuese poco, descubrieron que un integrante de Sportsbet, identificado como Nicolás Silva, manejaba “Nicobet”, otro casino clandestino que operaba de la misma manera.

Lo cierto es que con toda la información recolectada, los agentes de Cibercrimen Contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas, de la Policía Federal Argentina y de Asuntos Internos llevaron adelante los allanamientos en toda PBA y capturaron a los mencionados delincuentes. Son 7 los detenidos en total, que fueron trasladados a Berazategui para brindar explicaciones ante el fiscal. También allanaron domicilios en Quilmes ligados a este caso.

Los juegos de azar se convirtieron en la mayor problemática de los adolescentes y niños, que ahora con su teléfono celular apuestan en los recreos de las escuelas y pierden dinero que ellos mismos no poseen. Este tema preocupa a las autoridades, ya que el espacio brindado a las casas de apuestas es muy grande, por ejemplo, en las instituciones deportivas.

Así las cosas, la investigación sigue su curso por captación de menores y por supuesto lavado de dinero a través de estos sitios online. El estilo de vida que mantenían era alto y el daño provocado a la juventud fue muy grande.