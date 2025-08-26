Sileoni y Cascallares clausuraron un ciclo de charlas de Educadores en Comunidad

La actividad, organizada por la agrupación "Educadores en Comunidad" de Fuerza Patria, se desarrolló en el Centro de Arte y Cultura Municipal Enrique Santos Discépolo de Burzaco. La misma está conformada por docentes, directivos e inspectores del distrito y la región, que desde 2023 viene promoviendo encuentros y debates vinculados a la educación y la política, "generando un ámbito de reflexión y construcción conjunta con perspectiva de futuro".

La jornada de cierre contó con la participación de aproximadamente 400 docentes provenientes de más de diez distritos vecinos, además de secretarios generales y autoridades provinciales de gremios docentes.

En ese marco, Mariano Cascallares subrayó que "desde 2016 creamos en Almirante Brown 54 nuevos establecimientos educativos en todos los niveles en nuestro distrito y también estamos avanzando en la consolidación de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB)", que ya cuenta con más de 6 mil alumnos.

"Otra obra importante que estamos concretando es la construcción del nuevo edificio de aulas para el Instituto Superior de Formación Docente 41", agregó el jefe comunal, al tiempo que completó: "todas estas políticas tienen como eje seguir ampliando derechos y oportunidades para nuestros vecinos y vecinas, siempre con la premisa de tener una educación pública de calidad".

De la actividad participaron además el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola, junto a docentes, dirigentes e integrantes de los gremios docentes y representantes de la comunidad educativa local y de la región.