Sin servicio en el ramal Suárez de la Línea Mitre el sábado hasta las 17

Según anunció Trenes Argentinos ayer a última hora, se debe a trabajos en zona de vías, sin precisar en qué consistirán exactamente ni donde se realizarán, y si se pueden suspender por condiciones climáticas.
Los servicios del ramal Retiro-José León Suárez de la Línea Mitre de Trenes Argentinos estarán interrumpidos este sábado hasta las 17, según anunció sorpresivamente ayer a última hora a través de su página web y su Aplicación la empresa estatal. El motivo, "obras en zona de vías", sin precisar en qué consistirán exactamente ni donde se realizarán, y si se aplazarán por condiciones climáticas, teniendo en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) viene anunciando desde hace varios días que mañana se van a registrar lluvias y tormentas.
Por otra parte, desde el lunes el tren a Rosario Norte modificará sus horarios: partirá desde Retiro a las 19.55 en vez de las 19.30, para llegar a destino a las 3.29, y en el regreso saldrá de la ciudad santafesina a las 4.48 en vez de las 4, para arribar a la terminal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12.22. Como se advierte, emplea 7 horas y 34 minutos para recorrer apenas 315 kilómetros. En lo que va del año incrementó su tiempo de viaje: hasta el 9 de enero tardaba 6 horas y 17 minutos, pero desde el día siguiente le sumó una hora más, y desde el 12 de este mes, otros 17 minutos más.
Es el único tren general de la Línea Mitre, tras la suspensión a fines de setiembre de los servicios que llegaban a Córdoba y Tucumán, y que según precisa Trenes Argentinos en su página se encuentran "temporariamente suspendidos por solicitud del concesionario de vías NCA (Nuevo Central Argentino) para tareas de revisión", que ya suman 6 meses, aunque recientemente fueron eliminados sus horarios de la citada página web.
La interrupción del servicio durante buena parte de la jornada de este sábado en el ramal Retiro-José León Suárez de la Línea Mitre se suma a los problemas técnicos que se suceden casi a diario, la interrupción entre Retiro y Colegiales durante más de 2 meses -entre el 10 de enero y el 12 de este mes- y la eliminación de los servicios matutinos: el primer tren a José León Suárez llega de lunes a viernes hábiles recién a las 7.42, lo que obliga a quienes ingresan a trabajar a las 6 o 7 de la mañana a recurrir al autotransporte.
El problema es que no hay ninguna línea de colectivos que cubra el recorrido del ramal, lo que obliga a tomar por lo menos dos para llegar por ejemplo de Retiro a Villa Ballester (incluso, en alternativas de viaje que da cuenta Trenes Argentinos en su página web, no menciona ninguna para ese trayecto) para abordar los trenes que desde allí parten rumbo a Zárate: el primer tren Retiro-Suárez permite abordar recién el que sale de Ballester a las 8. A propósito, en ese ramal son frecuentes las cancelaciones por falta de locomotoras.
La causa esgrimida para el recorte de los servicios matutinos -y también de varios nocturnos- son las obras de señalización y zanjeo en Colegiales, Belgrano R y cabinas de señales hasta la estación Pueyrredón, las que según la empresa ya llevan un año, lo que no impediría que se brinde un servicio corto entre San Martín y Suárez, donde no hay ninguna obra en ejecución. Una usuaria, Carla, señaló: "Vivo a pocas cuadras de la estación de San Martín y necesito estar en Escobar antes de las 8. Hay un tren que sale de Ballester a las 6.40 y llega a Escobar a las 7.28. Pero tengo que tomar un colectivo para llegar a Ballester, y confiar en que cuando llegue no anuncien que el servicio se canceló, en cuyo caso tengo que tomar otros dos colectivos para llegar a destino a cualquier hora".