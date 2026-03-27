Sin servicio en el ramal Suárez de la Línea Mitre el sábado hasta las 17

El problema es que no hay ninguna línea de colectivos que cubra el recorrido del ramal, lo que obliga a tomar por lo menos dos para llegar por ejemplo de Retiro a Villa Ballester (incluso, en alternativas de viaje que da cuenta Trenes Argentinos en su página web, no menciona ninguna para ese trayecto) para abordar los trenes que desde allí parten rumbo a Zárate: el primer tren Retiro-Suárez permite abordar recién el que sale de Ballester a las 8. A propósito, en ese ramal son frecuentes las cancelaciones por falta de locomotoras.

La causa esgrimida para el recorte de los servicios matutinos -y también de varios nocturnos- son las obras de señalización y zanjeo en Colegiales, Belgrano R y cabinas de señales hasta la estación Pueyrredón, las que según la empresa ya llevan un año, lo que no impediría que se brinde un servicio corto entre San Martín y Suárez, donde no hay ninguna obra en ejecución. Una usuaria, Carla, señaló: "Vivo a pocas cuadras de la estación de San Martín y necesito estar en Escobar antes de las 8. Hay un tren que sale de Ballester a las 6.40 y llega a Escobar a las 7.28. Pero tengo que tomar un colectivo para llegar a Ballester, y confiar en que cuando llegue no anuncien que el servicio se canceló, en cuyo caso tengo que tomar otros dos colectivos para llegar a destino a cualquier hora".