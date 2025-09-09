Sol Tischik arrasó en Lomas: "Hicimos una elección histórica"

Escrutadas el 99,04% de las mesas, Fuerza Patria (FP) obtuvo el 56,39% de los sufragios; seguido por La Libertad Avanza (LLA), con el 27,53%; y en tercer lugar el Frente de Izquierda y Trabajadores, con el 4,83%.

Detrás quedaron el Nuevos Aires, 3,08%; Somos Buenos Aires, 1,73%, Unión y Libertad, 1,14%; Potencia, 0,59%; Unión Liberal, 0.51%; y Valores Republicanos, 0.30% de los votos. Apenas el 62,63% de los ciudadanos habilitados emitieron su voto.

De esta manera, el oficialismo sumaría 10 de los 12 concejales en juego mientras que ingresarían dos ediles por el espacio libertario.

Villa Fiorito fue la localidad donde FP consiguió la mayor diferencia sobre LLA, con una ventaja que superó los 55 puntos porcentuales; mientras que los libertarios, en la única ciudad donde lograron imponerse ajustadamente fue en Turdera, por 1,05%; aunque con buenas elecciones en Temperley. Banfield, Llavallol y el centro de Lomas, donde superaron el 30%.

Al conocerse los resultados, el intendente Otermín sostuvo: "Gracias de corazón. La inmensa mayoría que compone la fuerza de la comunidad nos acompañó para decirle basta a la motosierra. Estamos orgullosos de lo que hacemos por Lomas y de empezar a construir un proyecto de país para ser felices en comunidad".

Por su parte, Tischik declaró: "Hicimos una elección histórica. Fue un orgullo haber encabezado esta lista de enormes compañeros y compañeras de cada uno de los barrios de Lomas, que saben lo que pasa y están para cada uno de sus vecinos. Gracias a todos los fiscales que estuvieron en cada mesa. Gracias a Fede y a Dani. Demostramos que hay otro camino distinto al que está tomando el gobierno nacional. Queremos que nuestra gente viva bien, que no ajusten a los que menos tienen. Mañana volvemos a laburar por cada uno de nuestros vecinos, ese es el principal trabajo que tenemos".

"Gracias a Sol, que la rompió e hizo una campaña extraordinaria. Gracias a Lucas Modarelli, Adrián Santarelli. Le quiero dedicar este triunfo en nombre del peronismo de Lomas de Zamora a la compañera Cristina. También le quiero agradecer y felicitar al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hoy empezamos a construir una expectativa y una esperanza. Ayudemos a nuestra comunidad, que nadie quede tirado. Se tiene que terminar una forma de gobernar contra el pueblo. En Lomas, por la Patria, sale el sol", finalizó Otermín.