Sorpresa y bronca por la suspensión de otro ramal de la línea 164

Los pasajeros se anoticiaron del cambio por los carteles que exhiben las unidades indicando que llegan "Hasta Pompeya" únicamente, lo que generó mucha bronca, la que pudo palparse en las redes sociales.

La decisión empresaria, que no hasta el momento no comunicó oficialmente la medida ni dio alguna clase de justificación, perjudica a miles de pasajeros y no sólo de Esteban Echeverría, sino también de distritos como Lomas de Zamora y Lanús, ya el recorrido parte desde Monte Grande y cruza hacia la Ciudad de Buenos Aires por el Puente Alsina.

Cabe mencionar que este es el segundo ramal que suspende la empresa en pocos meses, ya que recientemente habían cancelado el ramal B (Burzaco–Monte Grande), dejando sin conexión directa a esas localidades.

La suspensión del servicio tomó por sorpresa a miles de usuarios que ahora deberán buscar otras opciones para llegar a sus trabajos, universidades y hospitales o tener que afrontar un mayor costo de viaje sumando otro boleto de colectivo para llegar a su destino.