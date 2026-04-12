Sorpresivo cambio de horarios en el ramal Suárez de la Línea Mitre

Por otra parte, también desde este lunes se modifica el itinerario del único tren de larga distancia de la Línea Mitre, a Rosario Norte: partirá de Retiro a las 19.55 en vez de las 19.30, arribando a destino 3.29 en vez de 3.04, saliendo desde la ciudad santafesina a las 4.48 en vez de las 4, para llegar a Retiro a las 12.22 en vez de las 11.34. El extenso tiempo de viaje -siete horas y 34 minutos para recorrer 315 kilómetros- se debe a restricciones de velocidad en pasos a nivel sin barreras, enlaces de vía (de 30 kilómetros por hora) y en varios puentes: al pasar por los ubicados sobre los ríos Areco, Arrecifes y Tala, no pueden circular a más de 5 kilómetros por hora (la misma velocidad a la que se desplaza una persona caminando) por el mal estado de los mismos, una situación que lleva más de tres años. En otros tramos, en cambio, el límite es de 120 kilómetros por hora.