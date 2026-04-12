Sorpresivo cambio de horarios en el ramal Suárez de la Línea Mitre

Comenzará a regir este lunes, e incorpora dos servicios de lunes a viernes hábiles, a primera y última hora del día, que circularán solamente entre Belgrano R y la cabecera en el partido de San Martín.
Los usuarios de los ramales Retiro-Bartolomé Mitre, Retiro-José León Suárez y Villa Ballester-Zárate se encontrarán sorpresivamente a partir de este lunes con un nuevo esquema de horarios, que reemplaza al que estuvo vigente desde el jueves 12 de marzo, cuando los servicios de los dos primeros corredores citados volvieron a tener a Retiro como cabecera, tras dos meses de recorte en Belgrano R.
El dato más significativo es que habrá dos formaciones, a primera y última hora del día, que circularán solamente entre Belgrano R y Suárez, mientras que habrá una tercera a primera hora que unirá Belgrano R con Mitre. Mientras que en el ramal Zárate, hay un importante corrimiento de horas de salida, de hasta 40 minutos, en un servicio en el que pueden pasar dos horas sin trenes, y que son frecuentes las cancelaciones por falta de locomotoras, lo que obligará a los usuarios a reacomodar sus tiempos.
La incorporación de trenes en el comienzo y fin del servicio, aunque solamente de lunes a viernes hábiles busca hacer frente al fuerte recorte que se aplicó desde marzo, momento en que el primer tren a Suárez venía saliendo de Retiro recién a las 6.54, llegando a destino 7.42. Ahora partirá 6.49 y llegará a las 7.39, lo que marca un ligero incremento en el tiempo de viaje. Además, habrá dos formaciones que partirán de Belgrano R rumbo a Suárez a las 5.11 y 5.42, y una rumbo a Mitre a las 6.52. Y a última hora del día, el último de Retiro a Suárez saldrá a las 22.19 en vez de 22.35, mientras que habrá dos servicios que partirán de Belgrano R a Suárez a las 23.05 y 23.30.
En sentido descendente, habrá tres formaciones que saldrán de Suárez y terminarán su recorrido en Belgrano R a las 4.26, 4.56 y 6.07, mientras que el primer Suárez-Retiro saldrá a las 5.36 en vez de 5.48. Y en el cierre de la jornada, el último de Suárez a Retiro partirá a las 21.16 en vez de 21.18, y habrá dos servicios de Suárez saliendo a las 21.40 y 22.05, que llegarán solamente hasta Belgrano R.
Por otra parte, también desde este lunes se modifica el itinerario del único tren de larga distancia de la Línea Mitre, a Rosario Norte: partirá de Retiro a las 19.55 en vez de las 19.30, arribando a destino 3.29 en vez de 3.04, saliendo desde la ciudad santafesina a las 4.48 en vez de las 4, para llegar a Retiro a las 12.22 en vez de las 11.34. El extenso tiempo de viaje -siete horas y 34 minutos para recorrer 315 kilómetros- se debe a restricciones de velocidad en pasos a nivel sin barreras, enlaces de vía (de 30 kilómetros por hora) y en varios puentes: al pasar por los ubicados sobre los ríos Areco, Arrecifes y Tala, no pueden circular a más de 5 kilómetros por hora (la misma velocidad a la que se desplaza una persona caminando) por el mal estado de los mismos, una situación que lleva más de tres años. En otros tramos, en cambio, el límite es de 120 kilómetros por hora.
comentar