Stable dejó de ser jugador de Argentino de Quilmes

El jugador de 30 años utilizó su cuenta personal de Instagram para despedirse de la institución, de sus compañeros y de los hinchas, cerrando un ciclo que, lamentablemente para ambas partes, no cumplió con las expectativas iniciales.

Stable había llegado a la Barranca Quilmeña a principios de 2025 rodeado de una valoración positiva. Se trataba de un delantero con un recorrido respetable y probado en la Primera B Metropolitana, especialmente recordado por su buen desempeño previo con la camiseta de Colegiales. Aquella etapa en el club de Munro le había permitido ganarse un nombre en la categoría como un atacante con desequilibrio y oficio, lo que generaba una ilusión lógica en el mundo Criollo.

Sin embargo, el Rayo nunca terminó de encontrar su mejor versión en el club. Las estadísticas de su paso por el conjunto de la región reflejan un rendimiento que careció de la continuidad necesaria para brillar: disputó un total de once partidos, de los cuales en cinco ingresó desde el banco de suplentes. El dato más sensible para un delantero de su jerarquía es que se marcha de la institución sin haber podido convertir goles.

Pese a que su llegada fue vista como un refuerzo de experiencia, el fútbol y las circunstancias no le permitieron mostrar ese nivel que lo hizo destacar en otros equipos del ascenso. Con su salida confirmada, Argentino libera un cupo en el frente de ataque que el cuerpo técnico buscará cubrir con las incorporaciones que se negocian por estas horas.