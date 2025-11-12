Sujeto robó objetos de valor de una vivienda mientras sus dueños dormían

Si bien en el último tiempo se marcó una tendencia en alza respecto a las entraderas tanto en el distrito como en Florencio Varela y Berazategui, en esta oportunidad el ilícito fue distinto ya que las víctimas ni se enteraron. Más allá de que no hubo violencia, la bronca y el malestar se hacen notar, debido a que quienes viven en el vecindario sostienen que ni siquiera pueden volver a dormir tranquilos, ya que esta secuencia los deja totalmente angustiados y en alerta.

Ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de la calle Urquiza y Primero de Mayo, en jurisdicción de la Comisaría 3era de La Colonia y los damnificados no podían creer lo que veían cuando se despertaron al otro día. Lo cierto es que un delincuente de aproximadamente 30 años iba merodeando por la zona y forzó la cerradura para meterse en el interior de la vivienda.

Los dueños no escucharon ningún movimiento y el hampón pudo actuar con total tranquilidad. Por lógicas razones, se desconoce si estaba armado y no descartan que el episodio haya sido planificado. Es importante resaltar que ningún vecino notó lo que estaba sucediendo y el sindicado se marchó finalmente con billeteras, un parlante y computadoras. Siguió su curso por las calles quilmeñas y le perdieron el rastro.

Así las cosas, realizaron la correspondiente denuncia policial y aportaron las imágenes de las cámaras de vigilancia para que puedan encontrar al responsable del ilícito y también recuperar las pertenencias robadas, que tienen un valor económico importante, además de toda la documentación y tarjetas de las víctimas. Para colmo, una semana atrás, algo similar ocurrió en la misma cuadra.

Según informaron los lugareños, un motochorro forzó la entrada de una vivienda ubicada en dicha intersección y se llevó objetos de relevancia ante la ausencia del propietario y a espaldas de quienes viven en el lugar. Al igual que en este episodio, la secuencia quedó registrada en las imágenes de las filmaciones de vigilancia y fueron llevadas a las autoridades policiales quilmeñas.