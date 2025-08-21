Sumaron 20 móviles para reforzar la seguridad en Morón

Son 13 patrulleros y 7 camionetas, que fueron presentados por el intendente Lucas Ghi y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. En lo que va del año se incorporaron en total 68 unidades.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, presentaron 20 nuevos móviles policiales destinados a fortalecer la prevención y la lucha contra el delito en el distrito. Las fuerzas de seguridad que recorren la comuna contarán con 13 patrulleros y 7 camionetas, adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad provincial.
Ghi consideró que “seguimos sumando esfuerzos, recursos, tecnología y equipamiento, a instancias de un convenio que tenemos con la provincia de Buenos Aires, y de ahí la participación del ministro Javier Alonso. Incorporamos estas 20 unidades que van a estar asignadas a las cuadriculas respectivas que conforman el mapa de Morón. El liderazgo del doctor Cardoso ha generado en poco tiempo resultados auspiciosos que no hacen más que obligarnos a profundizar ese camino. Sabemos que es la principal demanda de nuestra comunidad y es en consecuencia el principal objeto de intervención de este municipio y no vamos a dudar en seguir invirtiendo”.
El intendente agradeció la participación del Departamento Judicial de Morón, los fiscales a través del doctor Matías Rapazzo, a los foristas, los responsables de la conducción policial
Con esta incorporación, en lo que va del año ya se sumaron 34 patrulleros, 11 camionetas, 10 motos y 13 móviles de seguridad que patrullan los corredores escolares, los centros comerciales y los distintos barrios de Morón.
En este sentido, también destacó la perspectiva institucional del distrito a la hora de combatir la inseguridad: “No es con la demagogia punitiva que vende humo y consignas planfletarias y tampoco desde el discurso pseudo progresista que se muestra impotentes ante una realidad que acucia y afecta a todos los vecinos por igual”.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Damián Cardoso destacó la instalación de centros de monitoreo descentralizados en todo Morón: “Ya habíamos inaugurado en la Plaza Alsina en Villa Sarmiento, sumamos el de la Plaza Cattaneo, en El Palomar, ahora vamos a sumar a Plaza Berra, en Morón Norte, otros en Castelar y Morón sur, vamos a extender este sistema de prevención de centros de monitoreo descentralizados a todo el distrito”.
Días atrás, el Municipio presentó la nueva Guardia Urbana, un cuerpo integrado por agentes especialmente capacitados para tareas de patrullaje, control y asistencia ante situaciones de riesgo. Su labor se articula con las fuerzas de seguridad provinciales y distintas áreas del Estado local, con un enfoque en la prevención, el acompañamiento ciudadano y el respeto por los derechos.
Ante emergencias, la comunidad puede comunicarse al 911 (disponible las 24 horas) o con Seguridad Ciudadana / Centro de Operaciones y Monitoreo al 4609-2209 (de 8 a 20).
También participaron de la actividad los secretarios de Seguridad, Damián Cardoso; de Unidad Intendente, doctora Estefanía Franco; el jefe departamental y comisario mayor Omar Méndez, autoridades provinciales, policiales, Guardia Urbana, equipos de trabajo y miembros del gabinete municipal.
