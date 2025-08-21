Sumaron 20 móviles para reforzar la seguridad en Morón

Ghi consideró que “seguimos sumando esfuerzos, recursos, tecnología y equipamiento, a instancias de un convenio que tenemos con la provincia de Buenos Aires, y de ahí la participación del ministro Javier Alonso. Incorporamos estas 20 unidades que van a estar asignadas a las cuadriculas respectivas que conforman el mapa de Morón. El liderazgo del doctor Cardoso ha generado en poco tiempo resultados auspiciosos que no hacen más que obligarnos a profundizar ese camino. Sabemos que es la principal demanda de nuestra comunidad y es en consecuencia el principal objeto de intervención de este municipio y no vamos a dudar en seguir invirtiendo”.

El intendente agradeció la participación del Departamento Judicial de Morón, los fiscales a través del doctor Matías Rapazzo, a los foristas, los responsables de la conducción policial

Con esta incorporación, en lo que va del año ya se sumaron 34 patrulleros, 11 camionetas, 10 motos y 13 móviles de seguridad que patrullan los corredores escolares, los centros comerciales y los distintos barrios de Morón.

En este sentido, también destacó la perspectiva institucional del distrito a la hora de combatir la inseguridad: “No es con la demagogia punitiva que vende humo y consignas planfletarias y tampoco desde el discurso pseudo progresista que se muestra impotentes ante una realidad que acucia y afecta a todos los vecinos por igual”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Damián Cardoso destacó la instalación de centros de monitoreo descentralizados en todo Morón: “Ya habíamos inaugurado en la Plaza Alsina en Villa Sarmiento, sumamos el de la Plaza Cattaneo, en El Palomar, ahora vamos a sumar a Plaza Berra, en Morón Norte, otros en Castelar y Morón sur, vamos a extender este sistema de prevención de centros de monitoreo descentralizados a todo el distrito”.

Días atrás, el Municipio presentó la nueva Guardia Urbana, un cuerpo integrado por agentes especialmente capacitados para tareas de patrullaje, control y asistencia ante situaciones de riesgo. Su labor se articula con las fuerzas de seguridad provinciales y distintas áreas del Estado local, con un enfoque en la prevención, el acompañamiento ciudadano y el respeto por los derechos.

Ante emergencias, la comunidad puede comunicarse al 911 (disponible las 24 horas) o con Seguridad Ciudadana / Centro de Operaciones y Monitoreo al 4609-2209 (de 8 a 20).

También participaron de la actividad los secretarios de Seguridad, Damián Cardoso; de Unidad Intendente, doctora Estefanía Franco; el jefe departamental y comisario mayor Omar Méndez, autoridades provinciales, policiales, Guardia Urbana, equipos de trabajo y miembros del gabinete municipal.