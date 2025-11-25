Talleres anunció las primeras cuatro bajas de jugadores tras el descenso a la Primera B

Estas salidas se suman a las que ya se habían anunciado a comienzos de noviembre, momento en el que se formalizó, por mutuo acuerdo, la rescisión de los vínculos contractuales de los futbolistas David Achucarro y Martín Batallini. El plantel, que aún se encuentra bajo la conducción de Jorge Vivaldo, se está desmantelando mientras aún no se oficializan incorporaciones.

Para el club se trata de un proceso de refundación, al menos en lo deportivo, donde tendrá que rearmar un plantel con un presupuesto acorde a su nueva categoría, con la certeza de que el máximo objetivo es recuperar un lugar en la segunda división, pero con números equilibrados y balances saneados, luego de dos años de máximo esfuerzo para sus arcas.

Talleres jugará la próxima temporada en la Primera B, luego de haber concluido la competencia en la Primera Nacional con solo 23 puntos, obtenidos tras seis victorias, cinco empates y 23 derrotas.