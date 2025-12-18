Talleres sumó a Rodrigo Vélez y Axel Arce

Ambos futbolistas ya estamparon su firma en los contratos que los ligan a la institución y fueron presentados formalmente a través de las plataformas digitales del club. Estas contrataciones marcan el inicio de una etapa de renovación que busca dotar al equipo de una mezcla de experiencia y desequilibrio en el último tercio del campo.

Rodrigo Vélez, de 34 años, llega para aportar orden y equilibrio en el círculo central. El volante cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol de ascenso, habiendo iniciado su camino en Tristán Suárez y pasando por clubes de peso como Almirante Brown y Chaco For Ever. Su última experiencia fue en Defensores Unidos, donde disputó 14 encuentros durante la pasada temporada. Su oficio será fundamental para darle solidez al esquema que pretende implementar el cuerpo técnico.

Por su parte, la cuota de creatividad recae en Axel Arce. El mediocampista ofensivo de 27 años, surgido de las divisiones inferiores de Colegiales, cuenta con un interesante recorrido que incluye pasos por Los Andes y Acassuso, además de una experiencia internacional en el fútbol chileno defendiendo las camisetas de Rangers y Deportes Valdivia. Arce arriba a Remedios de Escalada procedente de Lugano, club en el que participó de 12 cotejos y logró convertir un tanto.

Estas dos caras nuevas se integran a un grupo que ya confirmó piezas importantes de su estructura previa. Cabe recordar que Talleres ya había anunciado las renovaciones de contrato de Agustín Galván, Sebastián Gallardo y Leonel Barrios, asegurando así la continuidad de futbolistas que conocen el mundo albirrojo. Se espera que, con el correr de los días, la dirigencia continúe cerrando acuerdos para completar el plantel de cara al inicio de la pretemporada