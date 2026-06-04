Tecnología de Prevención: Fernando Espinoza lanzó nuevos centros de monitoreo en la vía pública

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“Lo que estamos logrando es generar un control más específico sobre las más de seis mil cámaras de seguridad que tenemos en el distrito”, indicó Espinoza y remarcó: “Continuamos llevando adelante la inversión más grande en tecnología de prevención y seguridad de nuestra historia: con más de 6000 cámaras 4K, más de 1500 paradas de colectivos seguras, más de 40 mil luminarias LED y la instalación de tótems de seguridad en plazas, zonas comerciales y lugares de alta circulación de gente; todos conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)”.