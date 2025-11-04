Temor por incendio de una cafetería y salón de juegos infantiles

Las llamas de desataron en el establecimiento conocido como Cafetino Kids, de Avenida Mitre y Cotagaita, apenas minutos antes de la apertura del lugar. Lo que significó un milagro, ya que suelen estar varios niños divirtiéndose y empleados trabajando. La labor de los servidores públicos fue verdaderamente rápida; además, intervino personal de la Municipalidad local.

Desde las redes sociales del comercio, mencionaron que "parte del local sufrió un incendio y en este momento están trabajando los bomberos". "Quedan suspendidos todos los turnos del día. Luego nos comunicaremos con cada uno de los que tenían turno hoy", señalaron.

Además, precisaron que "el incendio ocurrió durante el mediodía previo a la apertura del salón al público. No había menores presentes y el personal no sufrió quemaduras ni lesiones. ¡Gracias a todos por la comprensión!".

Finalmente, los propietarios del local agradecieron "de corazón a todos los que nos preguntan y nos mandan fuerzas. Gracias a la persona que vio el incendio y llamó, al chico que trabaja en la Parilla El Tano por actuar tan rápido. Por suerte solo se perdió una parte del salón; cinco minutos más tarde y se perdía todo. Gracias a los bomberos por actuar tan rápido".

"Duele porque hay un trabajo enorme atrás de esto, pero se seguirá adelante como siempre. Gracias por sus mensajes y por ofrecer ayuda", expresaron a través las redes sociales.