Temperley abrió sus puertas para hablar de prevención de cáncer de mama

Dana Hernández, jefa de prensa y referente del Departamento de Género y Diversidad del Club Atlético Temperley, dialogó con Política del Sur sobre la charla de prevención de cáncer de mama organizada por la institución en el marco del Octubre Rosa. "Concientizamos durante todo octubre en lo que se llama Octubre Rosa, que es una iniciativa que se está realizando desde hace ya un tiempito. Y varios clubes se han sumado a la iniciativa y se comprometen en distintos niveles", explicó Dana sobre el alcance de la campaña.

Hernández detalló que, históricamente, las acciones se centraron en la visibilización. "Lo que hacíamos siempre eran acciones de concientización, visibilización, hablar un poquito de la temática, difundir cuáles eran los recursos municipales, sanitarios, para que las mujeres recuerden la importancia de hacerse los estudios anuales, sobre todo a partir de los 40 años", puntualizó. Sin embargo, en esta ocasión se sumó una actividad concreta. "Además de visibilizar y de entregar lazos rosa y de tratar de que el club desde su comunicación pueda también plegarse la iniciativa, junto con Celemanía, que es la tienda oficial del club y junto con el Departamento de Marketing, organizamos esta charla con el doctor Juan Manuel Serini", detalló, destacando que el doctor es ginecólogo, obstetra y, además, hincha de Temperley.

"Se da la posibilidad de unir varios mundos. Organizamos esta merienda para que sea más distendida en el jardín de la Fundación del Club Temperley. La actividad es abierta para quien tenga ganas y quiera hacerle una consulta al doctor, sacarse sus dudas, escuchar. Juan Manuel es muy generoso en acercarse al club y ponerse a disposición para esta iniciativa", expresó Hernández.

Finalmente, celebró el nuevo formato de la actividad: "Es la primera vez que hacemos un formato de charla así. Siempre fue visibilizar y concientizar, pero nunca tuvimos una instancia en la que venga un médico al club para poder hablar con las personas. Actividades veníamos haciendo, pero en esta estamos bastante entusiasmadas, porque implica la participación de más de un espacio del club en una actividad", concluyó.