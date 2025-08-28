Temperley ya es dueño total del Predio de Guernica

El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Lecchi, el mismo que comenzó este proceso hace casi diez años con la adquisición del terreno votado en asamblea, es también quien encabeza la dirigencia que puso manos a la obra luego de años de pasividad y dio por terminada una turbia novela que parecía eterna. Así, el mandamás del Celeste celebró la noticia en redes sociales: "Hoy es un día histórico para Temperley. Hemos cancelado la hipoteca que pesaba sobre el club y el predio de Guernica es nuestro. Festejemos que Temperley ya tiene su predio".

Según comunicó la dirigencia, en apenas ocho meses de gestión se pudo destrabar un conflicto heredado con la empresa desarrolladora GGC, que mantenía una deuda de 100.000 dólares con la institución. La resolución favorable permitió cobrar la totalidad de ese monto y, con fondos propios, saldar definitivamente la deuda con los antiguos propietarios.

De esta manera, se logró levantar la hipoteca y dejar las escrituras del terreno totalmente libres de cargas. Lecchi subrayó el rol de los hinchas en este paso clave: "Este paso histórico fue posible gracias al trabajo de toda la comisión directiva y al compromiso de los socios, que pagando su cuota cada mes hacen posible que el club esté al día y pueda alcanzar objetivos como este".

Con el terreno ya asegurado legalmente, la comisión directiva planifica el inicio de las obras en el predio, que será el futuro centro de entrenamiento para divisiones inferiores y el plantel profesional. El acuerdo con GGC contempla que la empresa deberá realizar distintas obras de infraestructura, cuyos detalles se presentarán en una Asamblea Extraordinaria a convocarse en los próximos días.

El propio Lecchi adelantó: "Nuestra idea es ponernos a trabajar para que lo antes posible nuestras juveniles e infantiles jueguen en el predio de Guernica. Y para eso, en los próximos días convocaremos a una asamblea para informar los proyectos que tenemos".

La cancelación de la hipoteca significa un antes y un después en la historia del Gasolero. No solo le otorga seguridad jurídica y financiera, sino que también abre la puerta a una nueva etapa en el crecimiento deportivo e institucional.

Con el Predio de Guernica finalmente en manos del club, Temperley comienza a transitar el camino hacia la concreción de un espacio propio, moderno y pensado para fortalecer a las futuras generaciones celestes.