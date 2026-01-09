Tercera edición de Cultura Cervecera en Quilmes

La propuesta, que se desarrollará entre las 12 y las 22 en Rivadavia 383 del centro de Quilmes, ofrecerá un recorrido histórico por los procesos de elaboración que pusieron al distrito en el mapa productivo nacional.
Este sábado la Casa de las Culturas de Quilmes se convertirá en el epicentro del orgullo local con la 3ª edición de "Cultura Cervecera", jornada donde no sólo se celebra la bebida insignia del distrito, sino que se busca fortalecer el vínculo entre la producción artesanal, la gastronomía regional y los artistas de nuestros barrios.
La propuesta, que se desarrollará entre las 12 y las 22 en Rivadavia 383 del centro de Quilmes, ofrecerá un recorrido histórico por los procesos de elaboración que pusieron al distrito en el mapa productivo nacional y se dispondrán stands de productores independientes con un sector gastronómico diseñado para fomentar la economía local, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el trabajo de los maestros cerveceros de Quilmes.
La agenda cultural es amplia y diversa ya que se prevén charlas técnicas, degustaciones gratuitas a media tarde, un conversatorio por el Día de las Mujeres Migrantes a las 17 y un escenario principal donde se darán cita distintos artistas, entre ellos Ayres Jujeños, Prixi y la Escuela de Música Arcadia, entre otros artistas.
Para el horario de las 19 se espera la visita de los Reyes Magos, quienes repartirán golosinas entre los más chicos, mientras que a las 21 dará comienzo el show musical de cierre para disfrutar en familia.
