Tercera edición de Cultura Cervecera en Quilmes

La propuesta, que se desarrollará entre las 12 y las 22 en Rivadavia 383 del centro de Quilmes, ofrecerá un recorrido histórico por los procesos de elaboración que pusieron al distrito en el mapa productivo nacional y se dispondrán stands de productores independientes con un sector gastronómico diseñado para fomentar la economía local, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el trabajo de los maestros cerveceros de Quilmes.

La agenda cultural es amplia y diversa ya que se prevén charlas técnicas, degustaciones gratuitas a media tarde, un conversatorio por el Día de las Mujeres Migrantes a las 17 y un escenario principal donde se darán cita distintos artistas, entre ellos Ayres Jujeños, Prixi y la Escuela de Música Arcadia, entre otros artistas.

Para el horario de las 19 se espera la visita de los Reyes Magos, quienes repartirán golosinas entre los más chicos, mientras que a las 21 dará comienzo el show musical de cierre para disfrutar en familia.