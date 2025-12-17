Tienda Brown, un espacio para encontrar los mejores regalos para esta Navidad

Con una amplia variedad de propuestas -que incluyen accesorios, textiles, indumentaria, decoración, artesanías y productos de diseño- "Tienda Brown" se consolida como una alternativa ideal para quienes buscan regalos originales y con identidad browniana en estas Fiestas. El espacio funciona en el Incuba Brown, dentro del Instituto Municipal de la Economía Social, ubicado en Cruz del Sur al 1200, en la localidad de Burzaco, y abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 17, y los sábados, de 9 a 13.

Con precios accesibles y opciones para todos los gustos, cada propuesta refleja el esfuerzo, la dedicación y la calidez de quienes producen en el distrito y que además forman parte de la marca colectiva "Hecho en Brown" una iniciativa destinada a fortalecer la identidad local y reconocer el trabajo de nuestros emprendedores y productores.

Entre los rubros disponibles se encuentran accesorios, artesanías, trabajos en madera y cerámica, cosmética y perfumería, decoración, encuadernación, herrería, indumentaria, juguetes, marroquinería, productos personalizados, textiles, viveros, sublimados y pequeñas unidades productivas alimentarias como pastelería y dulces. "Cada compra en Tienda Brown no solo implica elegir un regalo especial, sino también acompañar y fortalecer la producción local, promoviendo la comercialización directa entre emprendedores y vecinos, una iniciativa que continúa creciendo gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad", destacó el diputado bonaerense Mariano Cascallares.