Tobías Villamayor, la apuesta granate en la Selección sub 15

El Granate tiene una de las divisiones inferiores más importantes del país y por eso su nombre aparece seguido en las diferentes convocatorias, como fue el caso reciente de Dylan Aquino en la sub 20 al mando de Diego Placente. Pero ahora se sumó otro chico para una grilla menor, en su caso con el DT Adrián Gallará.

El exponente es uno de los futbolistas destacados de la Octava y también uno de los máximos anotadores del equipo. Por caso, hasta el momento suma cinco goles en el torneo de la Liga Profesional y es una de las figuras del equipo que comanda Marcos Aguirre.

El buen nivel mostrado este año le abrieron las puertas de la Selección Argentina y en mayo, en un amistoso contra Estados Unidos, de local, tuvo su debut con la Albiceleste, siendo además el capitán del equipo.

Este joven mediocampista, según los veedores, se destaca por su calidad técnica y su buen pase, tiene una gran visión de juego, con buenos pases en profundidad y cambios de frente, y también movimientos amplios con cambios de ritmo, que le permiten salir con facilidad de presiones.

Aquino, por su parte, estuvo con la Selección después de lo que fue la labor satisfactoria con Lanús, dado que fue clave para sellar el triunfo por 2 a 0 sobre Huracán y así acceder, en plena cancha de Quilmes, a los cuartos de final de la Copa Argentina. Fue el autor del tanto definitorio luego que Sasha Marcich abriera el marcador.